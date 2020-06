Olè/ Video, su Italia 1 il film con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme (12 giugno)

Pubblicità

Olè va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato in Italia nel 2006 da Medusa Film la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia della pellicola è stata affidata a Carlo Vanzina il quale ha scritto Il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con suo fratello Enrico Vanzina. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Claudio Zamarion, il montaggio è stato eseguito da Raimondo Crociani e le musiche della colonna sono di Andrea Guerra. Nel cast sono presenti Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Daryl Hannah, Enzo Salvi, Natalia Estrada e Francesca Lodo.

Olè, la trama del film

Ecco la trama di Olè. Due professori di nome Archimede e Salvatore vengono scelti per accompagnare una classe di un liceo classico per la consueta gita scolastica di fine anno. Per questa occasione è stata scelta la Spagna in maniera tale da visitare alcune bellezze presenti nella città di Madrid, di Barcellona e tantissime altre zone. I due professori da sempre non sanno gestire al meglio il loro rapporto professionale anche perché c’è una reciproca antipatia. Il motivo è relativo ad una situazione accaduta in passato che li ha visti eternj rivali in amore conquistare il cuore della bella margherita ossia un’insegnante di disegno.

La comitiva parte quindi alla volta della Spagna, qui dovranno affrontare una serie di incredibili situazioni tragicomiche che metteranno a rischio non solo la stessa gita, ma anche l’integrità fisica dei due professori. Il loro tour inizierà con una visita guidata nella città di Siviglia dove manco a farlo apposta, la comitiva farà la conoscenza di un liceo americano.

Pubblicità

Uno degli studenti italiani di nome Ugo si innamora perdutamente di una studentessa americana di nome Nicole che peraltro è anche figlia di un’importante Senatore. La questione, quindi, potrebbe prendere delle pieghe assolutamente insperate e soprattutto estremamente pericolose per quanto concerne questioni di natura politica. Gli jntrecci sentimentali con la scolaresca americana tuttavia non finiscono qua, in quanto l’insegnante di ginnastica americana di nome Maggie si innamora perdutamente del professor Archimede Formigoni, il quale dal proprio canto sembra apprezzare con estremo affetto le sue attenzioni.

Ancora una volta come accaduto in passato il sogno d’amore di Archimede finisce per scontrarsi con l’eterno rivale in amore ossia il professor Salvatore Rondinella il quale riesce a conquistare il cuore della bella americana e soprattutto ad ottenere un invito a cena con lei. Infine Salvatore deciderà di ritornare sui propri passi ed aiutare il suo eterno rivale a ritrovare la felicità nel campo sentimentale innamorandosi perdutamente di Maggie con la quale peraltro convolerà a nozze.

Video, il trailer di Olè





© RIPRODUZIONE RISERVATA