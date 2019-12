Oleg Tatarynov/ L’acrobata lascerà tutti a bocca aperta? (Tu si que vales 2019)

Oleg Tatarynov uno dei concorrenti più talentuosi…

Il concorrente Oleg Tatarynov è uno degli acrobati di maggiore talento di Tu Si Que Vales 2019 ed uno dei papabili vincitori di questa edizione in vista della finale. Il suo principale pregio rimane la straordinaria capacità atletica frutto di anni e anni di esercizio e preparazione fisica. I suoi esercizi sono sempre molto originali e creativi e sceglie molto bene anche le musiche di accompagnamento. Sicuramente Oleg è tra i concorrenti più talentuosi di Tu Si Que Vales. Il difetto che si può riscontrare in Oleg forse è una mancanza di interazioni con il pubblico ma nel complesso dipende più che altro dalla sua rigida disciplina. Se continua a gareggiare così le sue possibilità di vittore nella competizione di Canale 5 sono altissime.

Oleg Tatarynov, Tu si que vales 2019: così in semifinale

Il concorrente Oleg Tatarynov ci riporta alla semifinale Tu Si Que Vales, dove si è esibito per guadagnarsi un posto nella finalissima del talent di Canale 5. Oleg durante la semifinale è stato presentato da Belen Rodringuez che annuncia che si scontrerà con Igor Minerva. Gerry Scotti precisa che la produzione ha scelto di mettere a confronto artisti di questa edizione per decidere chi si deve aggiudicare un posto nella finale. Il primo ad esibirsi è Igor Minerva che accompagnato dal piano canta con voce bellissima Amore Bello di Claudio Baglioni. Il secondo ad esibirsi invece è Oleg Tatarynov. Il pubblico applaude durante la sua esibizione e Gerry Scotti e Maria De Filippi sembrano visibilmente colpiti. Teo Mammucari dice che Oleg è un vero e proprio fenomeno. Tutti in studio si meravigliano della sua esibizione. Conclude l’esibizione con un sonoro applauso ed una standing ovation di una delle giudici, Sabrina Ferilli. Sabrina dice subito che il suo voto non può che andare ad Oleg. Gerry chiede quindi a Rudy Zerbi che conferma a dare il voto all’acrobata. Gerry dice che vuole interpretare in qualche modo il desiderio del pubblico e decide di dare il suo voto a Igor. Maria De Filippi decide di votare Oleg. Quindi sono tre a votare per l’acrobata così non serve neppure il voto di Teo Mammucari. Gerry Scotti puntualizza che nonostante abbia votato Igor è davvero contento che Oleg abbia questa soddisfazione. L’acrobata quindi con visibile soddisfazione si aggiudica il suo posto in finale tra gli applausi di ammirazione del pubblico in studio. Igor sembra prenderla abbastanza bene e si congratula con il collega Oleg. Clicca qui per l’esibizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA