Oleh Yarovyi, tenore ucraino muore durante le prove/ Aveva trovato rifugio a Ravenna

Il tenore Oleh Yarovyi è morto durante le prove

Lutto nel mondo della musica: è morto Oleh Yarovyi, tenore ucraino di 46 anni fuggito dalla guerra e arrivato in Italia quasi un anno fa. Il musicista, con la moglie e il figlio, avevano trovato rifugio a Ravenna grazie a un’iniziativa organizzata anche dal Ravenna Festival. L’uomo è morto martedì sera al cineteatro ‘Silvio Pellico’ di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, durante le prove del concerto, che sarebbe dovuto andare in scena alle 21 a sostegno degli artisti ucraini: l’evento è stato immediatamente annullato.

Come spiega il Resto del Carlino, Yarovyi si è accasciato a terra poco dopo avere finito di cantare ed è morto sotto agli occhi della moglie, la soprano Nataliia Krasovska. La coppia aveva lasciato l’Ucraina lo scorso aprile con il figlio di 8 anni: la famiglia aveva chiesto asilo a Ravenna in quanto profughi di guerra ed era stata ospitata nella ex Casa del Clero. Con loro erano arrivati anche altri artisti del teatro di Kiev grazie a Ravenna Solidale, al Ravenna Festival e alla moglie del maestro Ricardo Muti, Cristina Mazzavillani. Il tenore e la moglie erano entrati nel coro lirico ravennate “Calamosca”.

Chi era Oleh Yarovyi

Oleh Yarovyi era un tenore, mentre la moglie Nataliia Krasovska un soprano. Insieme a loro era arrivata in Italia anche Oleksandra Zinchenko, violinista. Si tratta di professionisti e vincitori di vari concorsi e premi internazionali, come spiega Il Resto del Carlino, che sono riusciti a mettersi in salvo grazie a Ravenna Solidale, al Ravenna Festival e a varie iniziative private. Oleh e Nataliia prima della guerra in Ucraina facevano parte del prestigioso teatro di Kiev: dopo il loro trasferimento erano entrati nel coro lirico “Calamosca”.

La sera di San Valentino marito e moglie si sarebbero dovuti esibire a Sarsina per una “Serata di lirica” a sostegno degli artisti ucraini ma la serata è stata annullata. L’associazione Ravenna Solidale, che ha aiutato la famiglia ad arrivare in Italia, si è detta disponibile a fornire un ulteriore sussidio riguardo le spese e l’organizzazione dei funerali. Oleh Yarovyi sarà cremato.

