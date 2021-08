Olimpiadi Tokyo 2020 in tv/ Come seguire le gare, medagliere italiani (2 agosto)

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV: COME SEGUIRE LE GARE

Le Olimpiadi Tokyo 2020 arrivano a lunedì 2 agosto: inizia l’ultima settimana di Giochi, e in questo appuntamento andiamo a vedere in che modo seguirle in tv e in streaming video ma anche quali siano gli italiani in gara nella giornata odierna, a livello di medagliere e possibilità di aumentare il bottino. La prima parte del nostro discorso ci introduce a Discovery Plus, il broadcaster ufficiale delle Olimpiadi Tokyo 2020: la visione integrale dei Giochi sarà garantita soltanto in streaming video, ovviamente per avere accesso alla piattaforma bisognerà essere abbonati.

La visione sarà garantita senza costi a chi sia già cliente di Amazon Prime, Eurosport Player e Tim Vision che hanno sottoscritto accordi con il broadcaster, mentre i canali Eurosport saranno parzialmente visibili soltanto su DAZN (dunque non su Sky). Le Olimpiadi Tokyo 2020 in tv saranno invece sulla televisione di stato: qui ci si divide tra Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + ma l’emittente fornisce soltanto 200 ore di copertura per tutta la durata dei Giochi, dunque si tratterà di eventi limitati e che verranno anche scelti di volta in volta all’interno di una programmazione già parzialmente stabilita.

OLIMPIADI TOKYO 2020: IL MEDAGLIERE DEGLI ITALIANI

Per quanto riguarda invece il medagliere degli italiani, alle Olimpiadi Tokyo 2020 la nostra spedizione ha raccolto finora 27 medaglie: abbiamo dunque ottime possibilità di battere il nostro record di sempre, ma gli straordinari due ori arrivati ieri dall’atletica ci hanno anche rimessi nella Top 10 del medagliere generale. Lo dobbiamo come noto a Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, andati oltre le previsioni; poi c’è stata la medaglia di bronzo nella 4×100 misti mista, altra piccola soddisfazione dal nuoto proprio a fine programma. Oggi vedremo se Paolo Nicolai e Davide Lupo avvicineranno la zona medaglie nel beach volley, e se altrettanto faranno le nostre squadre di pallanuoto maschile e volley femminile che, già qualificate ai quarti, affrontano l’ultima partita dei gironi; il grande appuntamento sarà però soprattutto con Vanessa Ferrari, che avrà la finale del corpo libero nella ginnastica artistica con ottime probabilità di andare a medaglia, e con le squadre del ciclismo su pista tra cui corre Elia Viviani, uno dei nostri due portabandiera alle Olimpiadi Tokyo 2020.

MEDAGLIERE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020

ITALIA: 27 medaglie totali

4 oro (Vito Dell’Aquila, duo pesi leggeri femminile canottaggio, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs)

8 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri, Mauro Nespoli)

15 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4×100 misti mista)

