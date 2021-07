Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie italiani in diretta: i risultati di oggi 31 luglio

Siamo pronti a dare il via una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 dove pure saranno tanti gli italiani in gara in questo 31 luglio 2021: ma quali saranno le loro finali e quali le nostre chance di medaglia? Ormai siamo oltre la metà di questa 32^ edizione dei giochi, ma pure i nostri beniamini possono ancora rendere onore al tricolore: finora dopo tutto abbiamo fatto davvero molto bene. Con 20 medaglie complessive, nel medagliere l’Italia conta oggi di due ori (canottaggio e taekwondo), ma pure otto medaglie d’argento e ben 10 di bronzo di cui l’ultima è arrivata solo ieri con Lucilla Boari, prima azzurra a salire sul podio olimpico per il tiro con l’arco. E ancora per la nostra selezione presente a Tokyo 2020 non è finita qui: andiamo dunque a vedere quali saranno le chance di medaglia per l’Italia oggi, alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

MEDAGLIE ITALIANI: LE POSSIBILITÀ DI OGGI

Programma alla mano, ricordiamo subito che l’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 fin dalle prime ore del mattino nel golf, nel triathlon, nell’equitazione e nell’atletica, ma pure nel tiro a volo con la finale del trap a squadre miste come pure nel tiro con l’arco con Nespoli a caccia di un podio, abbastanza complicato sulla carta. Attenzione poi ai primi turni, dalle ore 3.00 della sciabola femminile a squadre, ma soprattutto al nuoto visto che dalle ore 3.30 ci giochiamo molto sia nella finale degli 800m stile libero con Simona Quadarella che nella staffetta 4×100 mista mista. Sarà poi medaglia sicura per l’Italia con Irma Testa, che dalle ore 6.40 affronterà in semifinale per i 57 kg boxe Nesthy Petecio e ottime chance con la prova a squadre del judo: attenzione poi alla vela dove Mattia Camboni potrebbe regalarci un podio dalle ore 8.40 del mattino italiano e ad Antonino Pizzolato, carta a sorpresa per il sollevamento pesi 81 kg. Non saranno occasioni di medaglia ma rimangono gare che dobbiamo assolutamente guardare Italia Giappone di pallanuoto maschile (ore 11.20), con il Settebello involato alla qualificazione agli ottavi e Italia Cina di volley femminile (ore 14.45) con le nostre azzurre già sicure dei quarti di finale del tabellone: attenzione anche a Tortu e Jacobs, in pedana per i primi turni dei 100m di atletica leggera.

