Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi Miressi e Paltrinieri

I risultati del nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno al centro dell’attenzione anche oggi, giovedì 29 luglio 2021, quando saremo di nuovo in vasca al Tokyo Acquatics Centre per quattro finali, più quattro semifinali e naturalmente anche numerose batterie. Il programma come al solito non sarà favorevole per gli appassionati italiani, perché la sessione di semifinali e finali si disputa nel cuore della notte italiana, a cominciare dalle ore 3.30, mentre ad un orario molto più accessibile – a cominciare da mezzogiorno – avremo la sessione che tuttavia comprende solo batterie. Non perdiamo comunque tempo e vediamo subito che ci offre il calendario odierno per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le speranze di medaglia sono affidate ad Alessandro Miressi nella finale dei 100 sl e Gregorio Paltrinieri negli 800 sl: il velocista vorrà coronare nella gara regina i suoi Giochi già memorabili grazie all’argento nella staffetta 4×100 sl, mentre Greg avrà bisogno forse di un “miracolo” sportivo, perché essere entrato in finale pur essendo reduce dalla mononucleosi è già stata un’impresa, ma stanotte ci sarà da fare ancora di più se Paltrinieri vorrà salire sul podio. Insomma, anche oggi ci sarà parecchio da divertirsi, anche se servirà una levataccia notturna per vedere tutto e fare il tifo per i due azzurri a caccia delle medaglie nel nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020…

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Le finali saranno quattro: si comincerà subito alle ore 3.30 con gli 800 sl maschili che vedranno Gregorio Paltrinieri a caccia dell’impresa in corsia 8, con l’ucraino Mykhailo Romanchuk e il tedesco Florian Wellbrock, tradizionali avversari di Greg, che cercheranno di approfittare della grande occasione per l’oro. Subito dopo avremo i 200 rana maschili, gara dal pronostico aperto con l’australiano Izaac Stubblety-Cook che cercherà di onorare il ruolo di possibile favorito dopo il miglior tempo in semifinale. Avremo poi i 200 farfalla femminili con l’ungherese Kapas, la cinese Zhang e le americane Flickinger e Smith come nomi di riferimento. La quarta finale sarà alle ore 4.37 quella dei 100 sl maschili che vedrà naturalmente protagonista il nostro Alessandro Miressi, in corsia 3 contro gli altri califfi della velocità, su tutti l’americano Caeleb Dressel e il russo Kliment Kolesnikov, ma anche l’australiano Kyle Chalmers e l’astro nascente rumeno David Popovici. Infine ci sarà anche la finale della staffetta 4×200 sl femminile, purtroppo senza l’Italia e con il solito duello Australia-Usa per l’oro.

Le semifinali invece saranno quelle dei 100 sl femminili, dei 200 dorso maschili, dei 200 rana femminili con Francesca Fangio e dei 200 misti maschili con Alberto Razzetti, dunque due azzurri a caccia delle finali di domani. Infine, all’ora di pranzo italiana la sessione delle batterie completerà per oggi i risultati nuoto delle Olimpiadi e prevederà gli 800 sl femminili nei quali speriamo naturalmente di ritrovare su ottimi livelli Simona Quadarella ma tiferemo anche per Martina Caramignoli, i 100 farfalla maschili con Santo Condorelli e l’ottimo Federico Burdisso già di bronzo sulla distanza doppia, i 200 dorso femminili che sono la gara preferita di Margherita Panziera ed infine l’inedita staffetta 4×100 mista misti (due donne e due uomini con una frazione per ogni stile del nuoto), con un quartetto che andrà a caccia della finale per l’Italia. Per gli 800 sl la batteria qualifica direttamente per la finale che sarà però sabato, idem la staffetta la cui finale sarà però domani, mentre le altre gare individuali avranno domani le semifinali e sabato la finale. Questo è il programma, che si annuncia come sempre imperdibile: tuffiamoci in tutte le emozioni del nuoto olimpico anche oggi, sesta giornata di gare e quinta di finali al Tokyo Acquatics Centre.

