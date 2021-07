Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video e tv: come seguire le gare di oggi 21 luglio

OLIMPIADI TOKYO 2020: ECCO DOVE SEGUIRLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Con oggi, 21 luglio 2021 si aprono “ufficiosamente” le Olimpiadi di Tokyo 2020: con qualche giorno di anticipo rispetto alla data ufficiale, fissata per il 23 luglio con la cerimonia di apertura, cominciano le prime gare preliminari per i cinque cerchi ed è prioritario ora segnalare agli appassionati come seguire tutti gli appuntamenti dei giochi nipponici in tv e streaming video: non vogliamo davvero perderci nessun istante dell’avventura olimpica dei nostri azzurri. Ricordiamo allora subito che broadcaster ufficiale per l’Italia per le Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà Discovery+, che ha garantito in streaming video una copertura totale di tutte le gare in Giappone: più di 30 canali, tra cui gli abbonati potranno comodamente scegliere, seguiranno, minuto dopo minuto questa 32^ edizione dei giochi.

Da aggiungere che servizio, solo in abbonamento, sarà disponibile anche per gli appassionati abbonati alla piattaforma Eurosport e che pure coloro iscritti a Tim Vision e a Amazon prime video (dietro sottoscrizione al canale dedicato) potranno godere di questa amplissima copertura in streaming video. Tutto questo ovviamente a partire da oggi: fin dalla prima gara di questo mercoledì 21 luglio, sarà garantita la copertura totale in streaming video dei Giochi nipponici. Da segnalare invece una limitata copertura in tv da parte della tv di stato per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la Rai infatti ha acquisito diritti solo per circa 200 ore di trasmissione, e non ha diritti per lo streaming video su Raiplay.

OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo in tv e streaming video, tocca ora vedere quali saranno gli appuntamenti più caldi di questi giochi, oggi mercoledì 21 luglio 2021. Come detto prima, ufficialmente le Olimpiadi cominceranno solo tra qualche giorno, per cui attendiamoci un programma ben ristretto per la giornata odierna: e attenzione alle ben 7 ore di fuso tra Giappone e Italia. Fatti dovuti calcoli ecco che oggi primo appuntamento sarà alle ore 2.00 del mattino con il primo turno del softball, dove riflettori saranno puntati sull’Italia, subito protagonista dalle ore 5 del mattino contro la nazionale statunitense. Solo dalle ore 9.30 cominceranno invece le prime sfide per il torneo femminile di calcio (cui non prenderanno parte le azzurre), con le tanto attese sfide per i gironi Gran Bretagna-Cile, Cina, Brasile, Svezia-stati Uniti, Giappone-Canada, Zambia-Olanda e Australia-Nuova Zelanda.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO DELLE OLIMPIADI TOKYO 2020:

Per la diretta tv delle Olimpiadi 2020, segnaliamo invece che la tv di stato si è assicurata i diritti per circa 200 ore di trasmissione: per cui sarà complicato per gli appassionati che non avranno sottoscritto un abbonamento a Discovery+ o alle piattaforme collegate, seguire al meglio le imprese della selezione italiana in Giappone. Per oggi, mercoledì 21 luglio pure segnaliamo che in diretta tv sarà visibile solo l’incontro del softball tra Italia e Stati Uniti, previsto per le ore 2.00 del mattino: appuntamento dunque su RaiDue, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Non sarà disponibile lo streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.



