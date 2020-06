Olimpiadi Tokyo 2021 a rischio?/ CIO: “Cancellazione Giochi? Pura speculazione”

Pubblicità

Dopo il rinvio al prossimo luglio dei Giochi, deciso ormai mesi fa per l’esplosione della pandemia da coronavirus, ecco che rimane sempre forte l’ipotesi che le Olimpiadi di Tokyo 2021 siano ancora a rischio di cancellazione. Dichiarato da tempo e con chiarezza che in caso di nuova emergenza i giochi nipponici non potranno più venir ulteriormente rinviati, ma saranno cancellati, ecco che non vi è particolare ottimismo che comunque l’edizione 2021 delle Olimpiadi possa aver luogo in sicurezza. Dubbi e perplessità legittimi certo visto il contesto complicato che stiamo vivendo e che sono stati esplicitati in tempi recenti anche da diversi esponenti del comitato organizzativo e dei giochi giapponesi: ma che sono state nuovamente rigettate, in maniera chiara dal Comitato Olimpico Internazionale. Proprio il CIO in questi giorni avrebbe precisato che l’ipotesi che le Olimpiadi di Tokyo 2021 siano ancora a rischio cancellazione “è una pura speculazione”.

Pubblicità

OLIMPIADI TOKYO 2021 A RISCHIO? CIO: SOLO SPECULAZIONI

Benché dunque solo un mese fa lo stesso presidente del CIO Thomas Bach alla BBC non avesse escluso che i giochi potessero venir cancellati, nel caso in cui non sarebbe stato possibile disputarli in condizioni di sicurezza, pure il Comitato Olimpico ha precisato che al momento l’ipotesi di stralciare l’edizione nipponica dei Giochi non è sul tavolo di discussione. Anzi, in seno al CIO fervono i lavori perché le Olimpiadi di Tokyo 2021 possano avvenire, sia pure magari in formula appena semplificata, per facilitare le operazioni in un contesto post pandemia da coronavirus. Come riportato da un portavoce all’agenzia nipponica Kyodo News, “Il Cio, assieme ai suoi partner e amici in Giappone, è totalmente impegnato perché si possano celebrare i XXXII Giochi Olimpici dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a Tokyo. Siamo concentrati al 100% su questo obiettivo, il resto è pura speculazione”. Parole pesanti e che trovano un riferimento diretto alle ultime dichiarazioni di Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore, che in settimana, dopo la riunione dell’Esecutivo del CIO ha affermato che “non si è mai parlato di cancellazione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA