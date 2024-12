DIRETTA GENOA LECCE PRIMAVERA, OSPITI IN FORMA

Un’occasione d’oro per le due squadre, in modo da poter accorciare ulteriormente sulla zona playoff. La diretta Genoa Lecce Primavera si disputerà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 11:00, mettendo in palio punti importanti. I rossoblu sono ottavi a 21 punti, -4 dal Torino sesto con cui aveva perso 1-0 ad inizio novembre. Subito dopo era arrivato un altro ko, 2-0 dalla Roma, salvo poi riprendersi con la vittoria contro l’Inter per 3-1 e il pareggio a Cesena.

I pugliesi sono in forma e ora sognano di mettersi in piena corsa per un posto ai playoff. Le sconfitte con Sassuolo e Cesena avevano affossato il morale dei giallorossi, ma i sette punti guadagnati con Milan, Lazio (unico pareggio) e Atalanta hanno dato il via ad una striscia positiva.

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA LECCE PRIMAVERA IN TV E STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Genoa Lecce Primavera in tv, dovrete accendere la televisione sul canale 60 ovvero Sportitalia. Per la diretta streaming invece sarà vostra premura scaricare l’applicazione o accedere al sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA LECCE PRIMAVERA

Ora guardiamo assieme le probabili formazioni Genoa Lecce Primavera. I rossoblu si schiereranno secondo il 3-4-3 con Consiglio in porta. In difesa Deseri, Kilsys e Barbini. Agiranno da esterni Fazio e Meconi con Rossi e Kasa al centro. Davanti Accornero, Ghirardello e Arboscello.

Il Lecce replica con l’assetto tattico 4-3-3, Sakho Drame in porta protetto qualche metro più avanti da Ubani, Esposito, Pehlivanov e Pejazic. Kovac e Minerva mezzali con Gorter in mediana. In attacco Saka e Delle Monache esterni più Bertolucci punta.