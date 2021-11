Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis/ “Un pezzo di noi in ogni nota”

Oliver Onions: sigle e colonne sonore di grande successo

Gli Oliver Onions, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, hanno scritto alcune delle colonne sonore più famose negli anni settanta e ottanta. Da “Sandokan” e “Orzowei” ai celebri film di Bud Spencer e Terence Hill: come “Flying Through the Air” per “…più forte ragazzi!” e “Dune Buggy” per “… altrimenti ci arrabbiamo!”. Qualche settimana fa i due fratelli hanno pubblicato il nuovo album “Future Memorabilia”, una rivisitazione 2.0 dei loro più grandi successi: “La cifra base del nostro creare musica è da sempre cercare di raggiungere il massimo per il divertimento di farlo, così con molto entusiasmo abbiamo pensato a un nuovo vestito sonoro per i nostri più successi. Per anni li abbiamo ascoltati in un certo modo e l’idea di presentarli con questa ‘rinfrescata’ strumentale e timbrica ci emoziona e ci rende euforici”, hanno detto i due artisti come riporta l’Ansa.

I loro successi e l’omaggio a Bud Spencer

Tanti i featuring dell’ultimo disco degli Oliver Onions: da Tommaso Paradiso in “Orzowei” a Bud Spencer in “Banana Joe” (omaggio all’attore a cinque anni dalla scomparsa), da Claudio Baglioni in “Sandokan” a Roland Kaiser in “Santa Maria Memorabilia”, passando per Elio e le Storie Tese nel celebre Coro dei Pompieri, David Hasselhoff in “Sheriff” e Elhaida Dani, vincitrice della prima edizione di The Voice , in “We Believe In Love”. In molti li definiscono una “pietra miliare della storia musicale italiana” e loro ne sono molto orgogliosi: “Abbiamo messo un pezzo di noi in ogni nota della nostra musica, un investimento che ci ritorna in energia e adrenalina ogni volta che calchiamo un palco”. I due fratelli Guido e Maurizio De Angelis hanno in programma due concerti per la primavera del 2022: il 7 aprile al Teatro degli Arcimboldi a Milano e l’11 aprile al Brancaccio di Roma.

