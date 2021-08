Olivia Forte come la verità/ Anticipazioni puntata oggi 3 agosto: figlia di Olivia è in pericolo?

Anticipazioni Olivia Forte come la verità, puntata oggi, 3 agosto

Saranno divisi in due serate gli episodi di Olivia Forte come la verità, la nuova serie che sbarca su Canale5. Con un repentino cambio di programmazione, la rete ammiraglia di casa Mediaset ha messo da parte la già annunciata Gloria per portare nel prime time del martedì Olivia, il seguito de La mia vendetta. Laëtitia Milot tornerà a vestire il ruolo della protagonista e, in particolare, quello dell’avvocato pronto ad aiutare e venire in soccorso dei vari clienti che si alterneranno episodio dopo episodio mentre sullo sfondo rimane un caso orizzontale, quello di uno stalker. L’appuntamento questa sera è fissato con i primi tre episodi a cominciare da quello in onda con il titolo La disperazione di una madre in cui una donna prova ad uccidersi con il suo bambino quando il marito l’ha accusata di averla tradita e l’ha abbandonata. La donna prova a buttarsi dal terrazzo ma proprio Olivia riesce ad evitare il peggio decidendo poi di aiutarla indagando su una clinica in cui è stata ricoverata.

Olivia Forte come la verità: la figlia di Olivia è in pericolo?

Olivia Forte come la verità prende il via proprio da questo primo caso e terrà compagnia al pubblico con altri due negli episodi dal titolo Il prezzo di una vita e Giochi pericolosi in cui Alexis Alban non otterrà la libertà vigilata dopo aver scontato 15 anni. A complicare le cose ci pensa la figlia di Olivia, Lou, che la chiama per chiederle aiuto. A quanto pare una compagna di danza è stata accusata di aver causato la morte del bambino che accudiva come babysitter, cosa è successo davvero? Sarà un dettaglio a salvarla quando deciderà di ripercorrere quella notte portando a galla dei ricordi importanti. Infine, la serata si concluderà con una giovane coinvolta in un caso di bullismo in un liceo. Toccherà all’avvocato Alessandri occuparsi del caso provando a mettere insieme i pezzi iniziando proprio da quello che sembra essere un tentativo di suicidio da parte della giovane, cosa è successo davvero? Ancora una volta è la giovane figlia di Olivia a finire nei guai ma in che modo?

