Olivier Francois e Alexandre, marito e figlio Arianna Bergamaschi/ Chi sono? “Amore…”

Olivier Francois e Alexandre, chi sono il marito e il figlio di Arianna Bergamaschi

Arianna Bergamaschi è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi 18 gennaio, su Raiuno. Attrice e cantante, amatissima per aver cantato alcuni dei più grandi successi musicali della Dinsey, oggi è una mamma e moglie felice e innamorata dei suoi uomini. Arianna, infatti, è sposata con l’imprenditore francese Olivier Francois. Prima di convolare a nozze con la Germaschi, Francois era stato già sposato con Caroline Dupois. L’incontro con Arianna, però, are nuovamente le porte del cuore dell’imprenditore francesce.

Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia che convola a nozze nel 2014. Dopo diversi anni dal fatidico sì, la coppia allarga anche la famiglia con la nascita, nel 2016, del figlio Alexandre.

Le parole di Arianna Bergamaschi per il marito Olivier Francois

Arianna Bergamaschi è già stata ospite di Oggi è un altro giorno e, proprio nel salotto di Serena Bortone, ha svelato un retroscena sull’inizio della storia d’amore con il marito. “Quando ho conosciuto mio marito ho capito a cosa mi sarebbe servito il francese che mia mamma mi insegnava quando ero piccola… E’ stato amore a prima vista“, ha detto.

“Qualcuno dice che l’amore per la vita è quello che con coraggio scegli ogni giorno sempre e nonostante tutto, questo è ciò che faccio ogni giorno… ma non si ha bisogno di avere coraggio quando ti sentì la donna più fortunata che esista! Mio figlio si chiama Alexandre perché mio padre si chiamava Alessandro ed Enea come il grandissimo Enea Fiorucci che mi fece conoscere mio marito”, ha aggiunto.

