Omar e Otis, figli Orietta Berti/ “Sono dei bravi ragazzi”. La tradizione dei nomi

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti hanno avuto due figli, Osvaldo e Otis. Il primo figlio è nato nel 1975: “Abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure e consigli”, ha raccontato la cantante a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Nel 1980 è poi arrivato Otis. “Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così”, ha aggiunto mamma Orietta. Omar è molto riservato e si sa molto poco su di lui, Otis invece ha preso il posto del padre Osvaldo è diventato il manager della madre. In un’intervista di qualche anno fa sulle pagine di Famiglia Cristiana Orietta Berti ha ricordato le vacanze con i figli piccoli: “Al mare in Riviera quando iniziavano i primi passi o in montagna, a Brunico, dove ricordo bellissime escursioni tra le Dolomiti, oppure i soggiorni estivi a Los Angeles durante la loro adolescenza”.

Il figlio Otis, con la moglie Lia, ha avuto due figlie: Olivia e Ottavia, nata a maggio 2022. È stata Orietta ad annunciare la nascita della seconda nipotina su Instagram: “Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia. È una EMOZIONE STRAORDINARIA… talmente forte da essere quasi indescrivibile… ci riempie il cuore di gioia e positività. Essere nonni è davvero una magia”. Otis ha deciso di seguire la tradizione di famiglia nella scelta dei nomi delle due bambini: in famiglia, tutti i nomi dei membri e persino degli animali domestici cominciano con la O. La mamma di Orietta Berti, infatti, si chiamava Olga, il nonno Oreste e lo zio Oliviero. All’appello non potevano mancare i due cani Otello e Olimpia

