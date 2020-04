Omar e Otis Paterlini figli Orietta Berti/ “Gli ho insegnato i valori di onestà e il rispetto per le persone”

Pubblicità

Omar e Otis Paterlini sono il frutto dell’amore fra Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini, con cui si è sposata alla fine degli anni Sessanta. Il primo è nato quasi sette anni più tardi il fatidico sì, mentre il secondo è nato nell’80. Orietta ha parlato spesso della sua famiglia e soprattutto di quel dettaglio che accomuna tutti e quattro: la ‘O’, l’iniziale del nome. Una sorta di marchio di fabbrica quindi, che come ha spiegato tempo fa al Maurizio Costanzo Show riguarda anche la nipotina Olivia, figlia di Otis, lo zio Oliviero, la suocera Odilla, la mamma Olga e persino il nonno Oreste. A completare il quadretto ci pensano i cagnolini: Olimpia e Otello. A quanto pare l’unica che rimane fuori dal ‘giro’ è la moglie del secondogenito della cantante, Lia Chiari. Oggi, 26 aprile 2020, Orietta Berti sarà fra gli ospiti in differita di Domenica In e possiamo ipotizzare che al suo fianco non ci saranno i due eredi, che vivranno di certo in case diverse. Fra i figli, è sempre stato Otis il più presente al fianco della madre. Dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione, ha deciso di diventare manager della Berti e di seguirla nel suo lavoro. Questo non vuol dire però che Otis sia incline a raccontare qualcosa di sè sui social. Da quanto ne sappiamo, ha solo un profilo Facebook in cui non parla quasi mai di se stesso oppure del lavoro della madre. Non è nemmeno più di tanto attivo: l’ultimo post risale allo scorso 19 febbraio, il giorno del suo compleanno. “Grazie a tutti per gli auguri e per ogni singolo pensiero che mi avete inviato”, ha scritto, “mi avete fatto commuovere e non lo dimenticherò mai”.

Omar e Otis Paterlini, sappiamo davvero ben poco su di loro ma…

Sappiamo davvero ben poco di Omar e Otis Paterlini, i due figli di Orietta Berti. Il primo a quanto pare ha seguito le orme materne, ma si tiene a debita distanza dai riflettori. Sappiamo inoltre che è bravissimo in cucina, tanto che spesso è lui a cucinare per tutta la famiglia. “Quando sono arrivati i bambini Omar e Otis”, ha detto la cantante qualche tempo fa a Chi, “facevamo dei capodanni a Rimini: un freddo, ma un freddo. Prima, invece c’era il periodo delle Canzonissime e io e mio marito Osvaldo Paterlini stavamo a Roma per le prove e per la diretta del 6 gennaio”. L’ultimo dell’anno all’epoca erano la mamma e le nonne della Berti a cucinare per tutti, poi le cose sono cambiate. Sia Otis sia Omar poi sono laureati ed è proprio in quell’occasione che Orietta si è sentita orgogliosa di loro, oltre che nelle tante occasioni in cui si sono dimostrati di essere più che onesti. “State attenti” è la frase che la cantante ha ripetuto più spesso ai figli, come raccontato tempo fa a Famiglia Cristiana, “forse perchè sono più apprensiva di mio padre”. Immergendosi nei ricordi, la Berti ha ancora davanti agli occhi delle immagini indelebili: “Al mare in Riviera, quando iniziavano i primi passi o in montagna, a Brunico, dove ove ricordo bellissime escursioni tra le Dolomiti, oppure i soggiorni estivi a Los Angeles durante la loro adolescenza”. Come eredità invece, l’artista spera di poter lasciare due valori importanti ai due figli e nessuno di questi ha anche fare con la musica: “L’onestà e il rispetto per le persone (soprattutto per i familiari e gli anziani)”.



