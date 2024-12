Orietta Berti è una cantante simbolo dell’Italia, una vera e propria icona per il mondo della musica e della televisione, un personaggio amatissimo dalla sua generazione ma anche da quelle più recenti. È stata brava infatti a reinventarsi, ad adattarsi ai tempi che passano, a farsi amare da un pubblico che non è il suo originario. Orietta Berti, parlando proprio di questa sua capacità di adattamento, che l’ha portata a collaborare con giovani artisti come Fedez o Achille Lauro, a Vanity Fair ha spiegato: “Sono sempre stare in contatto con persone più giovani e con idee fresche: più io diventavo grande più i miei collaboratori autori e musicisti erano più giovani”. Una spasmodica ricerca della novità, dunque, per Orietta Berti, che ha sempre continuato ad adattarsi ai tempi che passano: è proprio questo il motivo del suo recente successo.

Ma chi è Orietta Berti? Nata in provincia di Reggio Emilia, nel 1943, ha alle spalle una carriera di quasi settant’anni, nei quali ha venduto oltre 16 milioni di dischi, non solamente in Italia ma anche in altri Paesi del mondo come ad esempio Stati Uniti, Brasile, Grecia e Giappone. Insieme a colleghe straordinarie come Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Mia Martini, o mia, una delle più amate dagli anni ’70 in poi.

Orietta Berti, chi è: straordinari successi nella musica e in tv

Gli straordinari successi di Orietta Berti, si devono non solamente alla musica. È stata infatti in grado di adattarsi anche al mezzo televisivo: ad esempio nel 2022 ha ricoperto il ruolo di opinionista per la settima edizione del Grande Fratello VIP. Ha poi preso parte a programmi come Io canto generation e altri numerosi format di successo. A far sì che la Berti avesse questa carriera straordinariamente florida, sicuramente anche una situazione familiare molto stabile: è infatti sposata con lo stesso uomo, Osvaldo Paterlini, dal 1967: la coppia ha avuto due figli, Omar, e Otis.