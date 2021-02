Omicidio Clara Ceccarelli/ “Era tormentata dall’ex, si era già pagata il funerale”

A Genova e, più in generale, in tutta Italia continua a tenere banco il caso dell’omicidio di Clara Ceccarelli, donna di 69 anni titolare di una pantofoleria nel cuore del capoluogo ligure, dove è stata uccisa venerdì 19 febbraio scorsi con quaranta coltellate. A colpirla a morte è stato il suo ex compagno, Renato Scapusi, il quale ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato ben presto arrestato dalle forze dell’ordine, di fronte alle quali ha confessato l’efferato delitto: sarà adesso sottoposto a una perizia psichiatrica.

Intanto, “Il Messaggero”, rivela alcuni dettagli importanti: “Clara era andata a pagare il suo funerale perché non ce la faceva più, diceva di aver fatto dei sogni strani – asserisce Herbert Lima Da Silva, ragazzo brasiliano che da un anno a questa parte era il commesso della sua pantofoleria –. Il suo ex la tormentava con chiamate continue, era tutti i giorni qui davanti al negozio. Abbiamo fatto un cambio turno perché lei doveva portare suo figlio in ospedale e purtroppo è finita così”.

OMICIDIO CLARA CECCARELLI: IL SUO EX ERA IN CRISI ECONOMICA

Intanto, in queste ore, come riporta “Il Messaggero”, davanti al negozio di Clara Ceccarelli i commercianti colleghi stanno portando rose bianche e girasoli. C’è anche uno striscione rosa, con su scritto “Non è un raptus ad ucciderci. Basta crederci”, sottoscritto dalle attiviste di “Se non ora quando” e dalle volontarie del vicino centro antiviolenza. La merciaia Raffaella Benatti ha sottolineato come l’ex della donna, Renato Scapusi, fosse andato giù: “Si vedeva che non era più lui, non sapeva come mangiare, era disperato. Siamo rimasti tutti sconvolti, perché sapevamo dei suoi problemi, ma nessuno se l’aspettava”. Piero Prostano, con cui Clara si era confidata, rivela un macabro retroscena: “Questa settimana Clara mi aveva raccontato di essere andata a comprarsi il posto al cimitero e che desiderava farsi cremare. Io non l’ho presa sul serio, pensavo esagerasse… Invece si vede che se lo sentiva e non voleva lasciare problemi al papà anziano e al figlio disabile”. Don Pierluigi De Giacomi, parroco della chiesa Nostra Signora della Consolazione, ha chiosato: “Sicuramente la situazione è stata sottovalutata, io sono rimasto senza parole”.



