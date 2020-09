Omicidio Eleonora Manta e Daniele De Santis: preso assassino/ “Voleva torturarli…”

Il presunto assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati uccisi a Lecce il 21 settembre scorso, è stato fermato. Il colpevole sarebbe Antonio De Marco, studente di 21enne di scienze infermieristiche originario di Casarano, paese della provincia, ma fino allo scorso agosto “era stato un coinquilino” della coppia. Il giovane, come ha spiegato in una conferenza stampa convocata a tarda sera dal procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, aveva infatti abitato in affitto in una stanza nella casa che Daniele De Santis aveva deciso di ristrutturare con l’intento di andarci a vivere con la fidanzata. Secondo gli inquirenti, sebbene sfugga ancora il movente del duplice omicidio, l’assassino avrebbe a lungo premeditato l’uccisione di Daniele ed Eleonora, ammazzati barbaramente nella casa dove si erano appena trasferiti.

DANIELE ED ELEONORA, FIDANZATI UCCISI A LECCE: PRESO L’ASSASSINO

A convincere gli inquirenti che il presunto assassino avesse progettato il delitto nei dettagli sono stati anche alcuni bigliettini persi da De Marco nella fuga. Su di essi il 21enne aveva appuntato non solo una mappa per evitare di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, ma anche i dettagli “delle attività prodromiche” che avrebbero dovuto precedere l’omicidio. Da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, infatti, l’assassino aveva pianificato di immobilizzare il giovane arbitro e la sua compagna, di seviziarli e infine di lasciare una scritta per “firmare” il delitto. A conferma di questa ipotesi investigativa il ritrovamento in casa di alcune fascette stringitubo che avrebbero potuto essere utilizzate per legare le due vittime e, forse, torturarle. A De Marco, hanno spiegato gli inquirenti, si è giunti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, intercettazioni, ma anche mediante una perizia grafica sui bigliettini sporchi di sangue persi dall’assassino in fuga. Nei giorni scorsi, infatti, erano stati acquisiti anche i contratti di affitto della casa di Daniele De Santis, grazie ai quali è stato possibile confrontare la grafia di De Marco risalendo alla sua identità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA