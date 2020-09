Omicidio Daniele De Santis e Eleonora Manta/ Procura smentisce: “Nessun fermo”

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta. La tragedia di Lecce ha scosso l’opinione pubblica e ieri sono arrivate delle novità importanti dal fronte delle indagini. Si è sparsa la voce di un uomo fermato e interrogato, un edicolante 37enne di nome Andrea, lo stesso nome gridato da Eleonora prima di morire. Ma in realtà la caccia all’uomo è ancora aperta: dopo qualche ora la Procura ha smentito qualsiasi fermo e qualsiasi interrogatorio. Il presunto colpevole Andrea, che non c’entra nulla, è stato intercettato da Storie Italiane: «È stato drammatico, è stato un brutto colpo, non me lo aspettavo proprio. Sono rimasto. Penso che l’unico collegamento sia per il nome, non so neanche come sia uscita la mia persona». «Io non li conoscevo, non li ho mai visti. Spero che si calmi tutti e si risolva tutto al più presto, soprattutto per i due ragazzi, che si trovi il colpevole», ha aggiunto l’uomo.

OMICIDIO DANIELE DE SANTIS E ELEONORA MANTA: LE ULTIME NOTIZIE

Storie Italiane ha intervistato anche una grande amica di Eleonora Manta: «Eleonora è stata una grande amica, mi dispiace usare il tempo al passato però purtroppo, devo convivere con questa cosa… Sempre presente anche nel momento del bisogno, una spalla amica, sempre…». «Noi abbiamo fatto insieme l’Università ma anche le scuole superiori. Qualsiasi cosa che faceva ci metteva il cuore, sempre», ha aggiunto la giovane: «Era perdutamente innamorata di Daniele, erano una coppia felice, affiatata in qualsiasi cosa che facevano, infatti avevano preso ultimamente la decisione di andare a vivere insieme però purtroppo è stata stroncata questa loro decisione». Nessun segnale di problemi: «Lei quando ci siamo visti l’ultima volta non mi ha mai detto, non mi ha raccontato che comunque c’era qualcuno che la perseguitava o comunque che le mandava messaggi. Era una ragazza trasparente, chiunque poteva guardarla e si poteva rendere conto che non c’erano scheletri nell’armadio» e soprattutto «nessun Andrea nella sua vita».



