Omicidio Giovanbattista Cutolo/ La mamma del killer: “Chiedo scusa a Napoli, ho il cuore lacerato”

A Napoli si sono svolti in queste ore i funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso con un colpo di pistola da un minorenne per una banale discussione su un motorino parcheggiato in strada. La mamma del killer ha voluto inviare una lettera a Pomeriggio 5 per esprimere il proprio cordoglio. “Vorrei chiedere scusa alla mamma, al papà, a tutta la famiglia e gli amici, ma anche a tutta Napoli, per la brutta cosa che ha fatto mio figlio. Vorrei chiedere scusa perché io da mamma non riesco ad accettare la morte del ragazzo, non riesco ad accettare che mio figlio abbia potuto fare un gesto così”, ha scritto.

Omicidio Giovanbattista Cutolo/ Primo soccorritore: “Morto fra le mie braccia, aveva un foro sul petto”

L’assassino si trova adesso in arresto in un carcere minorile. “Mio figlio deve pagare per ciò che ha fatto quella notte. Si sono distrutte più di due famiglie. Perdere un figlio è qualcosa di inaccettabile, inspiegabile. Non ci sono parole per descrivere il dolore della mamma di Giovanbattista Cutolo. Forse le mie scuse non verranno accettate ed è giusto così, ma da mamma ho il cuore lacerato”, ha continuato.

Liliana Resinovich, nuovi dubbi sul caso/ Il giallo della ricerca di un hotel il giorno prima della scomparsa

Omicidio Giovanbattista Cutolo: la lettera della mamma dell’assassino

La donna non riesce a darsi delle spiegazioni per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, sebbene il figlio avesse anche dei precedenti simili. “La notte non si dorme più, penso e ripenso a quel ragazzo innocente che aveva tantissimi valori e, dall’altra parte, penso a mio figlio che ha fatto una cosa gravissima, bruttissima, che ha rovinato la vita a tantissime persone. Vorrei capire perché, perché lo ha fatto? Forse per farsi vedere, da chi? Mai e poi mai lo accetteremo per il resto della nostra vita”, ha scritto ancora.

Rossella Nappini, infermiera uccisa a Roma: fermato l'ex compagno/ Arma del delitto cercata nei cassonetti

E conclude: “So che le mie scuse non riporteranno indietro quel povero ragazzo ma questa lettera è stata scritta da una mamma veramente distrutta che la notte non riesce a chiudere occhio sapendo che suo figlio ha tolto la vita ad un ragazzo unico e pieno di vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA