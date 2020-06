Omicidio Luca Sacchi, 4 anni di carcere a Giovanni Princi/ Papà “Mi aspettavo di più”

C’è la prima condanna nella vicenda legata all’omicidio di Luca Sacchi. L’amico di infanzia Giovanni Princi è stato infatti condannato a 4 anni di carcere dal gup di Roma. Il giudice Pier Luigi Balestrieri ha accolto la richiesta della pm Nadia Plastina, che a Princi contesta la violazione della legge sugli stupefacenti: era accusato del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di marijuana. Il padre del personal trainer ucciso nell’ottobre scorso davanti al John Cabot pub in zona Appio dopo la sentenza ha espresso tutta la sua delusione. «Mi aspettavo di più», il commento del papà di Luca Sacchi. Secondo l’ipotesi investigativa, Giovanni Princi, che resta agli arresti domiciliari, fece da intermediario con la fidanzata della vittima, l’ucraina Anastasiya, nella trattativa per l’acquisto di un quantitativo di marijuana con il gruppo di San Basilio, capeggiato da Valerio Del Grosso, il giovane che ha ucciso Luca Sacchi, e dal complice Paolo Pirino. Quella trattativa poi è finita in tragedia con la morte appunto di Luca Sacchi.

OMICIDIO LUCA SACCHI, CONDANNATO GIOVANNI PRINCI

«Mio figlio non ci sta più», ricorda Alfonso Sacchi. La condanna a Giovanni Princi è in effetti molto più bassa di quanto era stato chiesto dalla procura, di un terzo circa. Ma si tratta di un primo punto fermo nella vicenda che ha portato all’omicidio di Luca Sacchi. Il pm Nadia Plastina ha sempre evidenziato la personalità manipolatoria dell’amico di infanzia del personal trainer, oltre che la sua determinazione a delinquere. Non ha mai collaborato alle indagini, anche dopo il suo arresto. Ad esempio, ha scelto di non rispondere agli interrogatori di garanzia. Invece Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi, era affascinata dall’intraprendenza “imprenditoriale” tanto da aderirvi con convinzione. Dal canto suo, Luca Sacchi subiva la personalità dell’ex amico che aveva allontanato da lui e dalla sua famiglia la fidanzata. Dalle ultime intercettazioni è emerso come il personal trainer fosse partecipe degli affari dei due ragazzi, ma cercasse di tenersi a distanza da lui e di mettere in guardia la fidanzata.



