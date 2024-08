Tutti gli ultimi aggiornamenti attorno al caso dell‘omicidio di Pierina Paganelli oggi a Morning News. Nella giornata di ieri Valeria Bartolucci, la moglie dell’arrestato Louis Dassilva, è stata interrogata dagli inquirenti per l’indagine di stalking nei confronti di Manuela Bianchi. L’interrogatorio è avvenuto in quel di Rimini, in questura, e giunge dopo la denuncia presentata da Manuela Bianchi, la nuora della donna vittima dell’omicidio, Pierina Paganelli, nonché amante proprio di Louis.

Le due erano amiche, almeno fino a che non si è verificato il delitto, visto che è emersa la relazione extraconiugale e a quel punto è scoppiato il caso. Valeria Bartolucci si è detta dispiaciuta rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi ma bisognerà capire se il giudice applicherà o meno una misura cautelare, molto probabilmente un divieto di avvicinamento.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “SIAMO FIDUCIOSI…”

Della vicenda ne ha parlato sempre a Morning News, Davide Barzan, il consulente di Manuela Bianchi, nonché ex consulente proprio di Valeria e Louis, che ha riletto in diretta televisiva le parole di Valeria dopo l’intercettazione di qualche giorno fa, ovvero “Un giorno pagherà e pagherà per mano mia”, parlando dell’ex amica e vicina di casa. “Noi siamo molto fiduciosi – ha proseguito l’avvocato – attendiamo nelle prossime ore che il pubblico ministero quantomeno richieda una misura cautelare nei confronti della signora Bartolucci poi sicuramente ci sarà un Gip, un giudice per le indagini preliminari, che deciderà”.

Secondo quanto riferito da Barzan: “Valeria non si è mai pentita, neanche dinanzi ai giornalisti e alle telecamere”, anche se, da quanto emerge dall’interrogatorio, sembra che la stessa moglie di Louis Dassilva, ricordiamoci, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, abbia fatto un passo indietro. “Non ha avuto mai pentimento – ha continuato Barzan in diretta tv – ha avuto sempre verosimilmente una progressione criminosa nei riguardi quindi della signora Bianchi”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: ATTESI I RISULTATI DEL DNA

“Noi attendiamo quanto meno un divieto di avvicinamento – ha ribadito il consulente – perchè Manuela ha paura ed ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita, pertanto è auspicabile una misura cautelare e abbiamo molta fiducia”. Ricordiamo che la vicenda riguardante l’inchiesta per stalking nei confronti di Valeria Bartolucci non ha nulla a che fare con l’omicidio di Pierina Paganelli, in quanto la reazione della donna è giunta dopo aver scoperto che la sua migliore amica la tradiva con il suo marito.

Toccherà ai giudici stabilire se vi sia stato un reato ed eventualmente quale misura applicare, nel frattempo proseguono le indagini in merito alla morte della 78enne di Rimini, e sono attese nei prossimi giorni le risultanze in merito ai reperti di dna rinvenuti sulla borsa e sul tablet di Pierina Paganelli: sono stati considerati di un uomo ma non è certo che siano di Louis Dassilva. Se così fosse la posizione del 34enne senegalese si comprometterebbe forse in maniera definitiva.