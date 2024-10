Si è tenuta ieri l’udienza per l’incidente probatorio sui dispositivi informatici sequestrati a Louis Dassilva, il 34enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli e in carcere dal 16 luglio scorso con l’accusa di aver ucciso l’anziana vicina di casa a coltellatem la sera del 3 ottobre di un anno fa, nei garage sotterranei del palazzo riminese di via del Ciclamino dove entrambi vivevano.

Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria vs Manuela: “Il giorno prima dell'omicidio mi disse una cosa...”

Al vaglio degli esperti incaricati dalla Procura di Rimini ci sono in particolare 2 telefoni e 4 smartwatch di proprietà dell’uomo, unitamente a una serie di account digitali che sarebbero stati nelle sue disponibilità nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il giorno successivo al delitto. Il gip ha disposto l’estensione del range temporale di analisi proprio a partire dalla fase immediatamente antecedente all’incidente occorso al figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi (finito in coma il 7 maggio, 5 mesi prima della morte della madre), per sondare quale fosse “l’intensità” della relazione extraconiugale tra lo stesso indagato e la nuora della vittima, Manuela Bianchi (moglie del Saponi). Il rapporto clandestino tra i due, infatti, sarebbe considerato il potenziale movente dell’uccisione della 78enne, massacrata con 29 coltellate mentre tornava a casa da uno dei consueti incontri con Testimoni di Geova di cui faceva parte.

Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi vs Valeria Bartolucci/ "Ha mentito sulla confidenza di mia sorella"

Omicidio Pierina Paganelli, quali sono gli altri dispositivi di Louis Dassilva sequestrati

I dispositivi elettronici sequestrati a Louis Dassilva in corso di indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli saranno quindi sottoposti, come chiesto dal pm, a nuovi accertamenti in sede di incidente probatorio. Oltre ai 2 smartphone e ai 4 orologi digitali, riporta Il Resto del Carlino, saranno esaminati anche 2 laptop dell’indagato.

Il tribunale ha conferito incarico a un perito, l’ingegnere Giuseppe Ferraro, che passerà al setaccio i contenuti dei device, anzitutto foto, video, messaggistica, cronologie web a caccia di elementi che contribuiscano a ricostruire l’esatto tenore della relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e il senegalese unico indagato per il delitto (secondo gli inquirenti, il 34enne avrebbe agito per “proteggere” il rapporto clandestino e la stessa Bianchi dal rischio di uno scandalo dopo essere stati scoperti dalla 78enne).

Louis Dassilva coinvolto nell'incidente del figlio di Pierina Paganelli?/ "Cellulare nella cella telefonica…"

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva non sarebbe coinvolto nello strano incidente di Giuliano Saponi

Dall’esame delle celle telefoniche agganciate dai telefoni di Louis Dassilva – condotto in prima battuta dalla polizia stradale di Rimini, riporta ancora il quotidiano – risulterebbe esclusa la presenza del 34enne nel luogo in cui Giuliano Saponi, figlio dell’anziana, subì di uno strano incidente stradale – il 7 maggio 2023 – mentre andava al lavoro in bicicletta. Un sinistro mai del tutto chiarito e che gli costò un ricovero di diversi mesi (fu dimesso solo dopo la morte della madre).

Il dato che balza agli occhi, quindi, è che quanto successo a Giuliano Saponi non sarebbe opera della stessa persona che gli inquirenti sospettano essere l’assassino. Secondo le analisi eseguite molto prima dell’incidente probatorio, i dispositivi di Louis Dassilva sarebbero stati spenti o comunque lontani dal posto in cui il marito di Manuela Bianchi fu investito e quasi ucciso quel 7 maggio dello scorso anno, appena 5 mesi prima dell’omicidio di Pierina Paganelli.