E’ molto interessante l’esclusiva su Pierina Paganelli raccolta stamane da Mattino 5: un testimone sul famoso incidente accorso a Giuliano Saponi, il figlio della donna uccisa ad ottobre del 2023. Secondo a quanto raccolto da due persone, sembra che Giuliano sia stato picchiato da due uomini, e uno dei due, in base a quanto descritto, avrebbe le sembianze di Loris Bianchi. Ricordiamo che il fratello di Manuela assolutamente non è indagato e assolutamente non c’entra nulla ne con l’omicidio di Pierina Paganelli ne tanto meno con l’incidente del figlio anche perchè la sua testimonianza e la sua ricostruzione è sempre stata ritenuta assolutamente credibile da chi indaga.

Ma vediamola questa testimonianza, a dire il vero non chiarissima: “Un furgone bianco ha tagliato la strada alla bicicletta”. E ancora: “Questo furgone si è inclinato… è avvenuto tutto in un attimo, gli sono andati addosso con il furgone o lui è andato addosso al furgone. Non ha fatto in tempo a fermarsi, poi sono scesi”. Un altro testimone parla di due “persone vestite con jeans e maglietta bianca, capelli ricci, quello che guidava”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: LE PAROLE DI GIULIANO E LORIS SULL’INCIDENTE

“Uno dei due è sceso ed ha aperto il portello dietro, di sicuro non è stato investito”. Testimonianza che è stata ribadita dal primo testimone che avrebbe assistito all’incidente di Giuliano, figlio di Pierina Paganelli: “Aveva una maglietta a maniche corte senza nessuna scritta sopra, capelli ricci, a ha aperto il furgone dal portellone dietro, da quel momento ha visto un’altra persona ma è stata una frazione di secondi. L’altro aveva una maglietta bianca, vestito come il primo, mi sembra che fosse un po’ stempiato”.

E ancora: “Era un tipo tozzo con la bandana. Perchè lo collega a Loris? Ti sta dando una indicazione, il furgone aveva un’ammaccatura sulla posteriore sinistra, dopo la ruota, era un vecchio furgone, non tanto nuovo” E ancora: “Manuela sa benissimo chi è, lo sa bene bene”. Ricordiamo che si tratta di parole che noi prendiamo da Mattino 5 e riportiamo come detto, ma ribadiamo che Loris non è assoluta coinvolto in questa vicenda.

Giuliano, figlio di Pierina Paganelli, sul suo incidente aggiunge: “Non è stato un incidente? Dobbiamo aspettare, tutto quello che sta accadendo ci aiuterà a comprendere meglio le cose, ho pensato a tutte le ipotesi, dall’incidente ad una aggressione, so le conseguenze come mi è stato spiegato dai medici, aspettiamo e vediamo. Non avevo motivo per subire un’aggressione, alle persone vicine ho chiesto cosa mi fosse successo a maggio, mi avevano rassicurato, adesso aspettiamo di conoscere la verità visto che è una cosa che mi ha cambiato completamente la vita”.

Ha parlato anche Loris del famoso incidente: “All’inizio secondo me c’era un collegamento fra l’omicidio di Pierina e l’incidente di Giuliano ma ora non so più a cosa credere. Io ho visto Louis Dassilva in garage il giorno dell’incidente, era in tuta ma lui andava sempre a correre. Io il 7 maggio ero a casa, io e mia sorella eravamo assieme: io coinvolto? Che vadano in procura e dicano che hanno prove contro di me”, ribatte alle accuse lo stesso Loris Bianchi.