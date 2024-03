Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci “C’è una regia per incastrare Louis, sono delusa e spaventata”

Storie Italiane ha intervistato Valeria Bartolucci, la compagna di Louis e amico di Manuela, nuora di Pierina Paganelli. Quest’ultima è la donna uccisa a Rimini 5 anni fa e fino ad oggi non è stato ancora rintracciato l’omicida. “Ho l’impressione che vi sia una regia costruita – dice Valeria alle telecamere del programma di Rai Uno senza però fare nomi – che serve a far puntare lo sguardo di procura e opinione pubblica in direzione di Louis. Si è creata una situazione in cui si sono seminate elementi che portassero a guardare nella sua direzione. Se fossi uno spettatore penserei alla presunta relazione extraconiugale, una somma di denaro prestata senza un motivo plausibile e altri piccoli accadimenti che si incastrano perfettamente nel mosaico… da telespettatore penserei, è stato lui”.

E ancora: “L’unico elemento certo è la nostra estraneità ai fatti, mai avuto dubbi su di lui al di là del rapporto di affetto. La sera del delitto, nell’orario in cui Pierina è stata uccisa, Louis era sul divano sdraiato, davanti ai miei occhi, quindi non poteva essere in due posti. Qualcuno mi crederà qualcuno no ma la mia coscienza mi impedisce di vivere accanto ad una persona che avrebbe commesso un reato così orribile”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “VALERIA NON CREDEVA AL GOSSIP…”

Davide Barzan, consulente di Manuela, nuora di Pierina Paganelli, commenta a Storie Italiane: “Valeria è una donna ferita che si è sentita tradita purtroppo da Louis a cui è legata da un vincolo di tipo matrimoniale. All’inizio di tutta questa storia Valeria non credeva da ciò che emergeva dal gossip a questa frequentazione fra il marito e Manuela. Io la capisco ma non posso accettare che Valeria sostenga che qualcuno stia usando suo marito”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, VALERIA: “SONO STATA TRAVOLTA DA UNO TSUNAMI”

“Anche Manuela – ha continuato il consulente di Manuela Bianchi – è una donna che sta soffrendo per la morte della suocera e la fine di questa frequentazione con Louis e con Valeria. Si è sempre dichiarata estranea alla vicenda della morte di Pierina ed ha detto che sua avviso anche Louis e Valeria sono totalmente estranei”.

Storie Italiane ha continuato a mandare in onda le parole di Valeria Bartolucci, che precisato di sentirsi delusa, stanca e nel contempo anche spaventata: “Mi sento come travolta da uno tsunami, confusa, delusa, spaventata, disorientata e soprattutto sono stanca della pressione mediatica, delle illazioni, degli sguardi delle persone che ti hanno già condannato e processato, ti guardano con sospetto, sono stanca di tutto quello che è stato detto di noi, fra cui cose false”. E ancora: “Sono delusa da persone che consideravo amiche e che in realtà non lo sono, e spaventata perchè c’è un assassinio a piede libero e che non è mio marito”.

