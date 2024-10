A Storie Italiane gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Flavia Mello Agonigi, la donna sparita nella notte fra l’11 e il 12 ottobre da una discoteca vicina a Pontedera, in provincia di Pisa. Storie Italiane ha intervistato telefonicamente un’amica di Flavia Mello Agonigi, che ha spiegato: “Siamo amiche da 10 anni, avevamo preso strade diverse, ma ogni tanto ci sentivamo, lei era molto abitudinaria in questa discoteca andava lì il venerdì sera sempre o quasi, dalle 23:00 circa alle una e mezzo”.

E ancora: “Qualche avance pesante in discoteca l’ha ricevuta ma lei sapeva il fatto suo, con tre parole le metteva a posto, non credo avesse delle inamicizie da qualche parte. Cosa è accaduto quindi? Non ho dubbi che non si sarebbe mai allontana, le è successo qualcosa, lei non si sarebbe mai abbandonata, era felice, inserita nella famiglia, con il marito era molto tranquilla, non aveva alcun problema con la sua famiglia. Lei si spostava sempre con la sua auto, aveva le cose da fare, alla sua ora usciva tranquillamente e si spostava con la sua vettura.

SCOMPARSA FLAVIA MELLO AGONIGI, UN’AMICA: “SPERO SIA DA QUALCHE PARTE”

“A volte è capitato che andava via prima, era una cosa normale, cosa sia successo? Le idee sono tante, io spero che sia stata trattenuta da qualcuno e magari sia lì”.

A Storie Italiane anche le parole della legale di Flavia Mello Agonigi, che ha raccontato: “Grazie per questo spazio e questo focus che state facendo, per l’intera famiglia sono momenti di apprensione, Flavia e la sua auto non si trovano dall’11 ottobre, subito si è capito che non si trattava di un allontanamento volontario, non aveva con se i passaporti ne ci sono movimenti bancari, quindi tutte le evidenze non facevano pensare ad un allontanamento volontario, tra l’altro come ci dicono le amiche lei era serena, sicuramente qualcosa è successo quella sera”.

SCOMPARSA FLAVIA MELLO AGONIGI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO

E ancora: “Abbiamo ricevuto delle testimonianza, persone che hanno visto la scomparsa Flavia Mello Agonigi sicuramente fino all’1 e 15 di notte, con un vestito nero e una mantella sulle spalle, quindi ci riferiscono che la destinazione finale di Flavia potesse essere un’altra quindi questo famoso appuntamento svelato dall’amica, è importante lanciare un appello a chiunque abbia visto qualcosa, un buttafuori ci ha detto che lei se ne è andata da sola ma il percorso che ha fatto per l’incontro, magari una tappa intermedia, si è fermata in un posto pubblico, in un bar, un distributore, quindi l’appello a chi avrebbe potuto vederla in quelle zone”.

Eleonora Daniele conclude: “L’appello ovviamente è che chi sa qualcosa si rivolga alle autorità competenti o potete contattare anche la nostra trasmissione”. Sono però passati più di dieci giorni dalla scomparsa di Flavia Mello Agonini e di lei non vi è affatto traccia: dove è finita questa donna, perchè non si trova più, neanche la sua macchina?