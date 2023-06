Omicidio suicidio a Mariglianella/ 79enne uccide il figlio 54enne poi si toglie la vita

Un omicidio suicidio si è verificato nelle scorse ore in quel di Mariglianella, in provincia di Napoli. Un 54enne senza vita è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione come riferito da Il Mattino: sul corpo evidenti ferite da arma da punta, quindi un chiaro indizio di omicidio. Poche ore dopo gli investigatori hanno rivenuto nell’area vicino al cimitero di Castello di Cisterna un altro cadavere, quello del 79enne padre dello stesso uomo di cui sopra, che pare si sia sparato con un colpo di pistola all’interno della propria auto. Il 54enne si chiamava Giuseppe Basso mentre il padre Telesforo, e sembrerebbe appunto trattarsi di un classico caso di omicidio-suicidio.

Il signor Giuseppe è infatti al momento il principale sospettato dell’omicidio del figlio, un’ipotesi investigativa che sta prendendo sempre più concretezza nelle ultime ore. Pare che fra i due vi fossero da tempo dei dissidi riguardanti il lavoro e i soldi, ed è probabile che l’ennesima lite sia sfociata in un omicidio. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, verso le ore 21:00 di ieri, domenica 11 giugno 2023, alcuni vicini di casa di Giuseppe Basso avrebbero lanciato l’allarme, chiamando appunto i carabinieri e chiedendo loro un intervento presso l’appartamento in via Torino 5 a Mariglianella.

OMICIDIO SUICIDIO A MARIGLIANELLA: LE INDAGINI DEGLI INQUIRENTI

Una volta che i militari dell’Arma sono giunti sul luogo segnalato hanno trovato il 54enne in una pozza di sangue, massacrato di coltellate. A quel punto le forze dell’ordine si sono immediatamente messe sulle tracce del padre, visto che erano noti i dissapori fra i due, e un paio d’ore dopo hanno ritrovato il corpo del signor Telesforo.

Le indagini, coordinate dalla procura di Nola, ovviamente stanno proseguendo, e si attendono gli esiti delle autopsie che verranno eseguite sui corpi dei due deceduti, per avere il quadro completo, ma come detto sopra, al momento la pista più battuta è quella della lite, dell’omicidio e quindi del successivo suicidio.

