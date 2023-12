Omicidio Vanessa Ballan/ Vicina di casa preoccupata: “Ho visto spesso in zona il presunto assassino”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha aperto stamane con la drammatica vicenda di Vanessa Ballan, la 27enne uccisa forse dal suo stalker, un 41enne originario del Kosovo attualmente arrestato. Il talk condotto da Eleonora Daniele ha parlato con una persona che conosceva il presunto omicida, che ha descritto un uomo molto tranquillo da cui mai ci sarebbe aspettati una cosa del genere: “Non ci posso credere – ha detto – come personaggio era molto tranquillo, socievole, educato, come tutti, per me era una persona buona, un giovane ragazzo, tranquillo. Quando l’ho saputo non ci ho potuto credere”.

Così invece una vicina di casa della povera Vanessa Ballan, che si era detta invece preoccupata in quanto aveva avvistato più volte il presunto omicida in zona: “Era una persona inaffidabile a mio parere, il ragazzo, il presunto assassino. Lui frequentava la zona, passava di qua, io abito qui e lo vedevo spesso, ero anche un po’ preoccupata, lo vedevo passare come se controllasse, mi chiedevo che cosa facesse, avevo visto questa persona che girava e non mi piaceva tanto, ero preoccupata perchè qui abito io, era da un po’ che non lo vedevo… l’ho visto uscire anche da qui e mi son preoccupata perchè ho la mia entrata”.

OMICIDIO VANESSA BELLAN, IL COMMENTO DI ALESSANDRO POLITI

Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, ha aggiunto: “Questa vicina di casa si diceva molto preoccupata e spaventata da quest’uomo e l’avrebbe visto circolare in questa area e l’avrebbe visto anche uscire anche dal suo cancello. Avrebbe anche scavalcato il muretto della casa di Vanessa Ballan e c’è una telecamera che avrebbe ripreso il tutto”.

Politi aggiunge: “Quest’uomo avrebbe continuato a tormentare la famiglia e la Vanessa Ballan, quindi perchè non è stato fatto niente, non è stato disposto il divieto di avvicinamento? Ci saranno delle verifiche che andranno fatte parallelamente alle indagini. In questo momento c’è l’udienza di convalida del fermo, il 41enne è nel carcere di Treviso con l’accusa di omicidio pluriaggravato volontario”.

