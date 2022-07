Omicidio Willy, attesa oggi la sentenza/ Chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi

Nella giornata di oggi sarà emessa la sentenza in merito all’omicidio del povero Willy Monteiro Duarte, il giovane che a settembre 2020 venne massacrato di botte a Colleferro, e per cui sono finiti in carcere i fratelli Gabriele Marco Bianchi di Artena. Nei loro confronti, come ricorda SkyTg24.it, l’accusa è di omicidio volontario, così come per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, gli altri due imputati le cui responsabilità sarebbero comunque “minori”.

Per i fratelli Bianchi la procura della repubblica ha chiesto l’ergastolo, mentre per Belleggia e Pincarelli la richiesta è di 24 anni a testa. “Attendiamo con serenità questa sentenza così come abbiamo affrontato l’intero processo. Gli elementi raccolti su questa tragica vicenda sono a mio avviso univoci”. Ha commentato l’avvocato Domenico Marzi, legale della madre e della sorella di Willy Monteiro Duarte, come si legge su Repubblica.

OMICIDIO WILLY, OGGI LA SENTENZA: L’ASPIRANTE CHEF MASSACRATO DI BOTTE IN STRADA

Non è ben chiaro quando il verdetto sarà comunicato, ma in ogni caso giungerà nella giornata di oggi, 4 luglio 2022, a 22 mesi dal massacro. In mattinata sono previste le brevi repliche delle parti, dopo di che i giudici si ritireranno in camera di consiglio, poi, se tutto andrà come previsto, nelle prime ore del pomeriggio arriverà la sentenza.

L’omicidio di Willy risale alla notte fra il 5 e il 6 settembre di due anni fa, quando il giovane ragazzo aspirante chef di fatto si ritrovò in mezzo ad una rissa dove i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia, avrebbero iniziato a tirare calci e pugni (innocenti fino a prova contraria), ferendo mortalmente il giovane. “Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”, hanno ripetuto più volte i pm di Velletri, ricordando come Willy si fosse solamente fermato per chiedere ad un amico in difficoltà se avesse bisogno d’aiuto, venendo poi massacrato di botte. I quattro si allontanarono velocemente dal luogo della rissa per poi essere rintracciati poche ore dai carabinieri della compagnia di Colleferro e quindi arrestati.

