Oms “Morti Covid aumenteranno in autunno”/ “Il vaccino non è soluzione a pandemia”

L’autunno sarà difficile a causa della pandemia di Covid-19. La previsione arriva direttamente dall’Organizzazione mondiale della sanità, in particolare dal direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, secondo cui ci sarà un aumento dei morti per coronavirus nei mesi di ottobre e novembre. A causa dell’attuale incremento dei casi di contagio, «diventerà più difficile, vedremo una maggiore mortalità», ha dichiarato all’agenzia di stampa Afp. Ieri c’è stato infatti un nuovo record giornaliero di casi, quasi 308mila in 24 ore. È quindi importante attenersi alle regole di prevenzione, in particolare al distanziamento interpersonale (e niente saluto col gomito). Con l’arrivo dell’autunno in molti temono l’arrivo di una seconda ondata del coronavirus, un’eventualità insidiosa in quanto si sovrappone alle influenze stagionali. Per questo l’Oms ritiene che alle porte ci sia un autunno difficile.

OMS EUROPA “VACCINO NON È SOLUZIONE A COVID”

«È un momento in cui i Paesi non vogliono sentire questa brutta notizia, e lo capisco», ha dichiarato Hans Kluge all’Afp, sottolineando di voler comunque mandare un messaggio positivo, cioè che la pandemia di coronavirus finirà, in un momento o nell’altro. Intanto gli oltre 50 stati membri dell’Oms Europa stanno organizzando un meeting online per discutere la risposta al coronavirus e concordare una strategia complessiva quinquennale. E a chi ritiene che il vaccino sia la soluzione alla pandemia, il direttore per l’Europa dell’Oms ha aggiunto: «Ho sentito dire per tutto il tempo: “Il vaccino sarà la fine della pandemia”. Certo che no. Non sappiamo nemmeno se il vaccino aiuterà tutti i gruppi della popolazione. Stiamo ricevendo alcuni segnali ora che ci aiuteranno per un gruppo e non per l’altro». Per Hans Kluge la fine della pandemia «è il momento in cui noi, come comunità, impareremo a convivere con questa pandemia. E dipende da noi e questo è un messaggio molto positivo».



