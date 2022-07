Oms: “Ripristiniamo le restrizioni”/ “Governi implementino test e mascherine”

I contagi sono ancora in salita e l’aumento dei casi spaventa l’Italia e non soltanto. In tutto il mondo stiamo assistendo ad una nuova ondata di Covid, complice anche la terza dose ormai lontana e l’eliminazione di tante misure di sicurezza. L’allarme arriva proprio dall’Oms, con il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha parlato di una situazione preoccupante: “Con l’aumento della trasmissione del Covid e dei ricoveri i governi devono implementare le misure collaudate”.

I piani alti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dunque messo in guardia i governi, spiegando come sarebbe il caso di ripristinare le misure di sicurezza eliminate. Ghebreyesus ha dichiarato: “I governi devono implementare le misure collaudate come l’uso della mascherina, il miglioramento della ventilazione e dei test. Esorto i governi a rivedere e adattare regolarmente i loro piani di risposta al Covid-19 in base all’epidemiologia attuale e anche alla potenziale comparsa di nuove varianti. I governi dovrebbero anche lavorare per invertire la riduzione della sorveglianza, dei test e del sequenziamento e condividere efficacemente gli antivirali”.

Oms: “Pandemia tutt’altro che finita”

Per il direttore generale dell’Oms Ghebreyesus, “la pandemia da covid è tutt’altro che finita”. Il direttore si è detto “preoccupato” per l’aumento dei casi che “esercitano un’ulteriore pressione sui sistemi sanitari”. Inoltre il capo dell’Oms ritiene che “i decessi siano inaccettabilmente alti”. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità questo virus resta ancora “un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”. Nel mondo oggi parliamo di 6,3 milioni di decessi a causa del Covid 19 da inizio pandemia e oltre 554 milioni di contagi.

Per la prima volta, l’ondata di Covid sta interessando la stagione estiva. Se infatti negli altri anni i contagi si erano quasi azzerati nei mesi estivi, non è così in questo 2022, complice l’annullamento delle misure di sicurezza come le mascherine o i test più frequenti e altre restrizioni come ad esempio la quarantena preventiva. Avendo invece abolito tali misure, il virus ha ripreso a circolare con più insistenza, considerando anche che la terza dose è ormai lontana e dunque l’efficacia del vaccino si è abbassata. Per questo, l’Oms ha lanciato l’allarme: sarebbe il caso di reintrodurre alcune restrizioni.











