Onestini e Chiofalo, dura lite a La Pupa e il Secchione/ D’Urso “Gianmarco ha pianto”

Nella villa de La Pupa e il Secchione Show 2022 si stanno creando non solo dinamiche ‘amorose’ ma stanno nascendo anche i primi dissapori. Lo ha anticipato Barbara D’Urso, prima con un tweet, poi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella vita sarebbe infatti scoppiata un’accesa lite tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini: “Prima anticipazione di domani… Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro… Secondo voi cosa è successo?”, ha twittato la D’Urso prima della puntata. Quando in studio si è poi parlato della puntata de La Pupa e il Secchione show che ci attende domani 29 marzo, la conduttrice ha mandato in onda un breve filmato che ci anticipa cosa vedremo.

Gianmarco Onestini abbandona La pupa e il secchione show?/ "Sta male", ma d'Urso...

Lite tra Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo: l’anticipazione di Barbara D’Urso

Nelle poche immagini, Gianmarco Onestini e Francesco Chiofalo discutono davanti a tutti gli altri concorrenti. Poi la discussione si sposta in separata sede e vede i due da soli. “La lite è andata avanti in maniera molto molto forte. – ha quindi spiegato la D’Urso una volta concluso il filmato; anticipando inoltre che – Ad un certo punto Gianmarco Onestini si è messo a piangere che è un segno non di fragilità, ma di grande sensibilità. Perché la lite? Domani lo saprete!”

