Oppini e Laura Freddi nel cast di Oggi è un altro giorno/ L’ultima scommessa di Serena Bortone

Francesco Oppini e Laura Freddi nel cast di Oggi è un altro giorno

Francesco Oppini e Laura Freddi sono pronti a cominciare una nuova avventura televisiva. Secondo quanto riferito dal sito di Davide Maggio, i due ex gieffini sono da tempo nel mirino di Serena Bortone, pronta a presentarli lunedì prossimo 5 settembre nella puntata d’apertura, come come ospiti fissi della trasmissione. “L’ex concorrente del GF Vip, figlio di Franco e Alba Parietti, e la Freddi, lo scorso anno semplici ospiti della trasmissione, si aggiungono infatti ai confermati Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella”, si legge sul portale di Maggio. Secondo indiscrezioni, le due new entry non saranno le uniche novità della stagione in arrivo.

Laura Freddi: "Ho sofferto di endometriosi"/ "Mia figlia Ginevra miracolo scienza"

Francesco Oppini e Laura Freddi, l’ultima scommessa di Serena Bortone: la conduttrice punta sugli ex gieffini

Tutte le news, ad ogni modo, le rivelerà direttamente la presentatrice Serena Bortone, che sta per tornare con una nuova edizione di Oggi è un altro giorno, nella confermatissima fascia pomeridiana di Rai 1. A partire dalle ore 14:00 di lunedì 5 settembre, dunque, rivedremo la conduttrice con tutti i suoi fedeli opinionisti e nuove storie da vivere e assaporare. Tra le novità certe, come dicevamo, non si può non citare l’ingresso ormai certo nel cast di Francesco Oppini e Laura Freddi, che evidentemente ricopriranno un ruolo di maggior rilievo rispetto alla scorsa stagione.

LEGGI ANCHE:

Laura Freddi, "Mi sposo la prossima primavera con Leonardo D'Amico"/ L'annuncio a sorpresa...Francesco Oppini furioso su Instagram/ "Siamo un aereo di gente incaz*atissima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA