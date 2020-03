Ora legale 2020, quando cambia?/ Addio ora solare, come spostare lancette orologio

Si avvicina il 29 marzo 2020, giorno in cui torna l’ora legale. Diremo addio all’ora solare spostando le lancette in avanti, dalle 2 a alle 3. E questo vuol dire che si dormirà un’ora in meno, in compenso però le giornate cominceranno ad essere più lunghe. La maggior parte degli storici ritiene che chi ha teorizzato per primo l’ora legale fu biologo George Vernon Hudson, che nel 1895 alla Royal Society della Nuova Zelanda propose appunto di spostare le lancette dell’orologio in avanti in estate per usufruire di ore di luce in più. Ma solo nel 1907 il costruttore inglese William Willet la propose come soluzione alla crisi energetica scoppiata durante la Prima guerra mondiale. Il via libera arrivò però il 1916 con la Camera dei Comuni di Londra, così altri Paesi fecero lo stesso. Nel 2001 l’Unione europea introdurre l’ora legale, fissandola all’ultima domenica di marzo e stabilendo la fine all’ultima domenica di ottobre. In Italia comunque è in vigore dal 1966.

ORA LEGALE 2020, QUANDO CAMBIA E COSA FARE

Il cambio dell’ora non è da sottovalutare, perché ha degli effetti sul fisico. A volte servono alcuni giorni per adattarsi al passaggio dall’ora solare a quella legale. È una questione di orologio biologico e ritmi circadiani che si trovano in difficoltà quando ci sono dei cambiamenti improvvisi come quelli appunto dettati dal cambio dell’ora. E quindi potreste notare stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul lavoro. Questi sono i sintomi comuni, che potrebbero essere acuiti per la “quarantena” imposta dal governo agli italiani a causa dell’emergenza Coronavirus. Di solito si consiglia di posticipare leggermente e gradualmente, ad esempio di un quarto d’ora gli orari dei pasti e il momento di andare a letto. Ecco, potreste cominciare senza problemi visto che siete a casa e non avete la frenesia quotidiana a impedirvi di ricordare questi suggerimenti. Del resto questa può essere un’occasione per prendervi cura di voi stessi.

