Orari ATM Pasqua e Pasquetta 2023/ Bus e metropolitane: corse di 9 e 10 aprile

Orari Atm Pasqua e Pasquetta 2023: quali servizi sono garantiti?

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono tanti i lavoratori che si fermeranno per concedersi qualche giorno di riposo. Con gli uffici e tante attività chiuse, infatti, si ridurrà in maniera importante il traffico sui mezzi di trasporto in grandi città come Milano e Roma. Non tutti, però, rimarranno fermi. Ci sono infatti servizi essenziali che continueranno a garantire il servizio, come ad esempio ospedali, redazioni giornalistiche o ristoranti. Per chi lavora in questi settori sarà dunque necessario raggiungere il posto di lavoro e spesso per farlo si utilizzeranno i mezzi, che garantiscono un certo numero di corse anche nei giorni festivi. Vediamo allora come si organizzerà Milano, che può contare sulla rete ATM e in quali orari saranno garantiti i servizi a Pasqua e Pasquetta.

Partiamo innanzitutto dal dire che martedì 11 aprile, come accaduto già giovedì 6 e venerdì 7, le linee suburbane seguono gli orari Atm del lunedì-venerdì e le corse scolastiche sono sospese. Tutte le altre linee invece seguono i normali orari del lunedì-venerdì. Sabato 8 aprile, pre festivo, le linee 38, 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguono il normale orario del sabato. Le linee Atm 172, 174 non fanno servizio. Tutte le altre linee Atm a Pasqua e Pasquetta svolgeranno gli orari di un giorno festivo, come si legge sul sito ATM.

Orari Atm Pasqua e Pasquetta 2023: le corse delle Metro

Come sarà invece la situazione dei mezzi ATM nel giorno di Pasqua 2023? Le linee urbane e suburbane seguono un orario festivo programmato solamente per questa domenica: le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa. Orari rimodulati per alcune linee come la 46, 66, 77, 83, 121, 165, 201, 222, 230, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 351, 353, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 700, 701, 702, 708, 712, 727, 728, 729, 902, 924, 925 e 965. Per i singoli orari è possibile consultare il sito ATM. Per quanto riguarda invece la giornata di Pasquetta, tutte le linee seguono i normali orari di un giorno festivo. Le linee 171, 172, 174 e 176 fanno servizio fino alle 13 circa.

Per quanto riguarda invece le metropolitane, sabato 8 aprile tutte le linee seguono l’orario del sabato. Per quanto riguarda gli orari Atm le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua. Le linee M4 e M5 a Pasqua e Pasquetta seguono i normali orari dei giorni festivi, che si trovano sul sito Atm e sull’app. Il giorno di Pasquetta, invece, tutte le linee seguono i normali orari Atm di un giorno festivo. Il 10 aprile, la metro leggera per il San Raffaele è chiusa. I bus Atm delle linee notturne a Pasqua e Pasquetta mantengono gli orari del normale servizio nelle notti tra il 7 e l’8, l’8 e il 9 e il 9 e 10 aprile.











