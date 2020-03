Orari mezzi Atm Milano/ Coronavirus, ecco le novità per metro, bus e tram

Orari mezzi Atm Milano, ufficiale la riprogrammazione dei servizi dell’Azienda Trasporti Milanesi per l’emergenza coronavirus. Tutta Italia è zona protetta, ma verranno comunque garantiti servizi essenziali come metro, bus e tram, seppure in misura ridotta. La Lombardia è sicuramente la regione più colpita dal Covid-19 e da ieri, venerdì 13 marzo 2020, Atm ha disposto una serie di cambiamenti per i mezzi di trasporto. Come evidenziato in una nota, è prevista una riduzione fino al 40 per cento, con metro, bus e tram che seguiranno gli orari dei giorni festivi o del sabato. Atm ha poi tenuto a precisare a proposito delle misure di sicurezza: «Stiamo svolgendo pulizie straordinarie quotidiane dei mezzi in circolazione, dai sostegni ai sedili a tutte le superfici di contatto. La collaborazione di ogni cittadino è fondamentale per fronteggiare l’emergenza. Sul sito del Ministero della Salute trovate le regole di comportamento da seguire e le risposte alle domande».

ORARI MEZZI ATM MILANO: METRO, BUS E TRAM

Come riporta Atm, da oggi le metropolitane – dal lunedì al sabato – seguono l’orario festivo con treni aggiuntivi in ora di punta. Il servizio inizia alle ore 6. Per quanto riguarda bus filobus e tram, dal lunedì al sabato seguono l’orario festivo. Azienda Trasporti Milanesi ha poi annunciato che le linee suburbane 130, 132, 140, 352, 423, 424, 431, 705, 707, 783, 901 dal lunedì al sabato seguono l’orario del sabato, mentre la linea Milano-Limbiate dal lunedì al sabato svolge il servizio con bus. Novità degna di nota per ciò che concerne la rete notturna: sospese sia le linee in servizio da domenica a giovedì (NM1, NM2, NM3, N25, N26, N90, N91) sia quelle in servizio nelle notti di venerdì e sabato (N42, N50, N57, N80, N94, N15, N24, N27). Infine, domenica servizio festivo sull’intera rete, sospese le linee notturne della notte precedente.

