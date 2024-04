Orazio e Rosina chi sono i genitori di Costantino Vitagliano/ “Credo che mia figlia abbia dentro mia madre”

Chi sono Orazio e Rosina genitori di Costantino Vitagliano: scomparsi entrambi

Costantino Vitagliano sarà ospite nel salotto de La volta buona di Caterina Balivo. L’attore parlerà a tuttotondo della sua carriera e vita privata. Il volto televisivo ha vissuto la perdita di entrambi i genitori: la madre Rosina scomparsa nel 2018, il padre Orazio morto nel 2021 per un malore improvviso.

“Credo che lei abbia dentro mia madre che si è ammalata proprio mentre lei nasceva. Perché mia figlia è nata il giorno in cui mia madre ha scoperto di essere malata” ha dichiarato Vitagliano a Verissimo con le lacrime agli occhi. Ad annunciare la scomparsa della madre lo stesso attore che scriveva: “Non c’è più la donna più importante della mia vita. È la donna che mi ha dato tante cose da piccolo. Ne ho combinate tante, ma mi ha sempre sostenuto. La sua morte è stata una cosa molto forte e non riesco a smettere di pensarci. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia. Mi sono sentito una nullità. Penso sia una cosa normale ma non l’accetto“.

Costantino Vitagliano genitori, il dolore dopo la morte della madre: “Per me è ancora qua”

Costantino Vitagliano, dopo la morte della madre Rosina ha sofferto di attacchi di panico: “Mi stanno tornando gli attacchi di panico che pensavo di avere imparato a governare, esco solo per vedere mia figlia quando tocca a me vederla. È un pensiero fisso, un chiodo fisso, per me è ancora qua” dichiarava.

Il lutto per la perdita dei genitori non è stato facile da superare per l’attore che, in passato, aveva descritto il rapporto con la sua mamma: “Se stavo male lo sentiva, viveva per i figli. Mi ripeteva spesso di stare attento, di non farmi male, visto che combino sempre casini. Da giovane mi facevo male fisicamente visto che cadevo spesso e facevo soffrire anche lei. Ho fatto incidenti gravissimi in cui è dovuta venire a vedermi in sala di rianimazione, gliene ho fatte passare di tutti i colori. Mi amava alla follia. Questa è la verità, penso che valga per tutte le mamme del mondo. Lei non voleva niente, le bastava sapere che i suoi cari stessero bene. Le ho fatto mille regali ma non era quello che voleva.”

