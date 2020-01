Orchestra cittadina “La Toscanini”, Teatro Regio Parma/ 50 musicisti “giudici” a Masterchef 2020

L’orchestra cittadina “La Toscanini” sarà protagonista della puntata di stasera di Masterchef Italia 2020 con i cuochi amatoriali che dovranno accontentare i 50 elementi pronti ad accomodarsi a tavola. Le due brigate si affronteranno nella cornice del Teatro Regio nella prova in esterna che porterà il programma nella splendida Parma, città creativa Unesco per la gastronomia e Capitale italiana della cultura nel 2020. L’orchestra porta il nome del grandissimo artista Arturo Toscanini, andando a ricordare l’incredibile bagaglio culturale che ha portato in scena nella sua carriera.

Nato a Parma il 25 marzo del 1867 è tra i più grandi direttore d’orchestra di tutti i tempi. Fu molto apprezzato per l’intensità del suono considerato brillante e per la sua omogeneità. Inoltre la cura dei dettagli e il suo perfezionismo l’hanno trasformato in una vera e propria leggenda, questo perché era in grado di dirigere senza partitura la sua orchestra grazie a una memoria davvero incredibile. Dell’artista si è tornato a parlare alcuni anni fa per l’esplosione della pronipote viola D’Acquarione. Staremo a vedere se la memoria del grandissimo artista sarà onorata anche attraverso le opere culinarie dei protagonisti della trasmissione con giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

