Ordinanza Speranza: via libera alle visite nelle Rsa/ Le regole per l’accesso

La notizia era nell’aria da diversi giorni, poco fa è arrivata l’ordinanza di Speranza: via libera alle visite nelle Rsa. «Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato», le parole del ministro della Salute.

Farmaci antinfiammatori non steroidei non aggravano covid/ Lo studio: “Sono sicuri”

I parenti degli ospiti delle Rsa potranno tornare a fare visita seguendo il protocollo di sicurezza stilato dal Comitato medico scientifico, Speranza ha aggiunto: «È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli».

“Immunità vaccino covid durerà 12 mesi”/ Bassetti: “Ogni anno faremo il richiamo”

ORDINANZA SPERANZA: VIA LIBERA ALLE VISITE NELLE RSA

L’ordinanza di Speranza prevede tutte le regole da rispettare per le visite nelle Rsa – a partire dalla necessità del certificato verde (avvenuta vaccinazione, guarigione o tampone molecolare recente) – ma c’è un dettaglio in più: la direzione sanitaria potrà adottare misure più restrittive se la situazione epidemiologica lo richiede. Tra le regole principali è il limite di due visitatori per ospite, l’obbligo di mascherina e l’igienizzazione delle mani. Per quanto concerne il contatto fisico con l’ospite, questo può avvenire in particolari condizioni di esigenze relazionali/affettive. Ricordiamo che fino ad oggi la regola era che le visite fossero bloccate e che i direttori sanitari potevano aprire a visite se la situazione non era a rischio o per casi eccezionali. Repubblica mette in risalto che l’ordinanza di Speranza ha effetto immediato ed è valida fino al 30 luglio 2021.

LEGGI ANCHE:

Bassetti “Ospedali si svuotano, merito vaccini”/ “2a dose a 42 giorni? Scelta giusta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA