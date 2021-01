Orietta Berti/ “A Sanremo con i look di Achille Lauro e canto l’amore per Osvaldo”

Orietta Berti torna a Sanremo dopo 30 anni. La cantante, classe 1943, sarà tra i 26 big della musica italiana che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston da 2 al 6 marzo 2021. Per il suo ritorno nella kermesse, Orietta ha grandi progetti: “I miei look a Sanremo saranno curati dai ragazzi che l’anno scorso hanno seguito Achille Lauro (Nicolò Cerioni e Leandro Emede della Sugarkane, ndr) Ho detto che vorrei tanto i mantelli che aveva lui, ma mi hanno detto che sarò più classica”, ha confessato a Chi. Sulle pagine del settimanale, la Berti ha raccontato come è nata l’idea di tornare a Sanremo, poco dopo l’uscita del suo libro “Tra bandiere rosse e acquasantiere”: “Propio dopo un incontro per parlare della promozione, io e il mio manager, Pasquale Mammario, ci siamo presi il covid. mi ha chiamato con 40 di febbre, forse delirava, dicendomi: “Ho mandato quattro pezzi ad Amadeus, era l’ultimo giorno per farlo”. All’inizio mi sono arrabbiata stavamo tutti male ed era da 29 anni che non andavo a Sanremo”. La Berti e la sua famiglia, infatti, si sono ammalati di Covid e il marito Osvaldo ha rischiato molto, fortunatamente non ha dovuto essere ricoverato in ospedale.

Orietta Berti: Sanremo 2021 e l’amore per Osvaldo

Orietta Berti parteciperà a Sanremo 201 con il brano “Quando ti sei innamorato”, che parla delle sensazioni che provi quando inizia un amore “che per me sono quelle che ho provato quando ho conosciuto Osvaldo”, ha detto a Chi. Quando Amadeus l’ha chiamata per farle sapere che avrebbe partecipato a festival, Orietta non l’ha ringraziato come avrebbe dovuto perché stava litigando con i medici che volevano ricoverare il marito. Al settimanale la Berti ha raccontato di come ill marito l’ha conquistata: “Osvaldo era taciturno e serioso. Con lui mi sentivo protetta ed è così ancora adesso”. Il segreto di 54 anni insieme? “Io e Osvaldo abbiamo caratteri opposti ma li sappiamo gestire bene. Io sono dei gemelli, amo la leggerezza e sono piena di idee, e lui capricorno, quindi è serio, cocciuto, pensieroso, sa darmi sempre il consiglio giusto”.



