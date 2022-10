Orietta Berti attacca Pamela Prati: “Mark Caltagirone? Sei diventata lo zimbello”/ Lei si infuria: è lite!

Pamela Prati vs Orietta Berti, confronto durissimo al GF VIP

Pamela Prati ripercorre tutte le tappe del suo rapporto con Mark Caltagirone al Grande Fratello VIP. Il suo racconto lascia perplesse le opinioniste in studio, ma anche parte del pubblico a casa. Tra Orietta Berti e Sonia Bruganelli, è soprattutto la prima a manifestare tanti dubbi. “Perché io nella mia carriera non ho mai trovato persone che mi hanno raggirata”, spiega Orietta Berti, scatenando a suo malgrado la reazione rabbiosa di Pamela. La showgirl è un fiume in piena ed esplode: “Informati bene cara, credimi che la mia è la verità e lo posso provare…”.

“Pamela sei stata aggressiva perché ti ho detto che sei stata ingenua, ma queste persone ti hanno trasformato in uno zimbello…”, ribatte Orietta Berti nel confronto con Pamela Prati. La gieffina perde la pazienza e bacchetta anche la Bruganelli: “Non sono intelligente come voi, forse sarò cretina…“, ironizza Pamela. “Non puoi avercela con noi. E’ un atteggiamento ingiusto. Ci hai mangiato in un secondo”, replica Sonia, in difesa della sua collega Orietta Berti, seduta al suo fianco nel ruolo di opinionista.

