Orietta Berti, dolore per la nipote morta a 17 anni/ “Animo grigio, ma sul palco…”

Oggi, 1 giugno 2022, Orietta Berti compie 79 anni. Domani, 2 giugno, sarà a Reggio Emilia in Prefettura perché le è stato conferito il riconoscimento di Commendatore della Repubblica. “L’età non mi ha mai impensierito, dico sempre che se l’affronti con lo spirito giusto te ne rendi conto quando ti controllano il documento al check-in aeroporto. Mi sono sempre confrontata così con lo scorrere del tempo”, ha detto la cantante in una lunga intervista al Corriere della Sera. Orietta Berti ha fatto della leggerezza e del sorriso il suo marchio di fabbrica, ma i momenti difficili non sono mancati nella sua vita: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas l’animo diventa grigio. Ma se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo”.

Orietta Berti: la tradizione di famiglia

Per molti anni il nome di Orietta Berti è stato legato alla morte di Luigi Tenco, che si suicidò nel 1967 durante la 17esima edizione del Festival di Sanremo: “Faccio questo non perché sono stanco della vita ma come atto di protesta contro un pubblico che manda “Io tu e le rose” in finale”, lasciò scritto in un biglietto il cantante. “Fu il momento più buio, la stampa mi massacrò, e la mia casa di produzione faceva fatica a farmi fare i concerti o a mandarmi in televisione, sembravo un’appestata”, ha ricordato la Berti sul Corriere della Sera. Anche nei momenti più bui, Orietta ha potuto contare sul marito Osvaldo Paterlini, sposato il 14 marzo del 1967. La coppia ha avuto due figli, Omar (1975) e Otis (1980), che hanno proseguito la tradizione di famiglia di dare nomi con la “O”: le nipote di Orietta, infatti, si chiamano Olivia e Ottavia.

