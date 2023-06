Orietta Berti “Io una stilista mancata”/ “Dio mi ha dato un bel carattere, con Osvaldo…”

Orietta Berti è stata intervistata ieri sera dai microfoni del programma di Rai Uno, Cinque Minuti, condotto da Bruno Vespa subito dopo il telegiornale di Rai Uno. L’80enne artista ha esordito dicendo: “Sono 60 anni di esperienza e 20 di età. Tante generazioni che vengono a vedere i miei spettacoli, mi scrivono e mi mandano belle lettere”.

“Sono stata una stilista mancata – ha continuato riferendosi ai primi studi – Giorgio Calabrese volle darmi una chance per la mia voce, poi feci un provino e mi fecero un contratto di 16 anni. Ho sempre lavorato con gli stranieri e ho sempre imparato che bisogna ascoltare chi ne sa più di te”. Su Io ti darò di più: “Le canzoni di Sanremo venivano ricordate per anni, anche oggi si cantano. Io ho fatto 12 anni di Sanremo ma non ho mai vinto anche se sono sempre arrivata bene discograficamente e questo è importante, poi comunque mi rifacevo in estate con i tormentoni, come ad esempio Fin che la barca va”.

ORIETTA BERTI E L’ANEDDOTO SU ACHILLE LAURO

Orietta Berti è sposata da 50 anni con Osvaldo Paterlini, e Bruno Vespa ha incalzato la sua ospite proprio sulle loro nozze infinite: “Sandra Milo mi dice che non so cosa mi sono persa, ma io sono stata felice e lo sono tutt’ora. Come si sopporta una donna così amata? Come sopporto io e lui, tutti e due ci sopportiamo, ormai i nostri caratteri si assomigliano quasi”.

Aneddoto su Achille Lauro: “Mi dice se può usare i miei abiti quando non li uso più perchè abbiamo lo stesso stilista”. Proprio oggi esce il nuovo brano di Orietta Berti con Fabio Rovazzi dal titolo La Discoteca, che si candida a tormentone estivo 2023: “Io contemporanea? Mi fido anche dei giovani, quando mi propongono cose mi trasmettono tanta energia e mi convincono a farle, le faccio bene come vogliono loro. Devo ringraziare il buon Dio che mi ha dato questo carattere”.

