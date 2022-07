Orietta Berti “Non ho mai avuto un amante”/ “Una famiglia ti rende sempre sorridente”

Orietta Berti: pronta per la nuova avventura al Grande Fratello Vip 7

Orietta Berti sarà una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, al via il prossimo 19 settembre, insieme a Sonia Bruganelli. “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Io non riuscirei. Anche quando viaggio devo avere almeno una persona della mia famiglia con me nella stanza”, ha detto la cantante al settimanale Chi parlando del reality show di Canale 5. Orietta non ha nessuna intenzione di discutere con la sua collega: “Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ma mica dovremo litigare, no? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti: magari con uno che fa lo sbruffone o dice una cosa offensiva!”. Lo scorso anno uno dei suoi concorrenti preferiti è stato Giucas Casella, che conosce da molti anni da quando si esibiva come mago.

Orietta Berti: "GF Vip? Mi incuriosisce"/ "Litigare con Sonia Bruganelli? Capiterà…"

Orietta Berti: nella sua vita c’è stato solo il marito Osvaldo

Orietta Berti ha perso il padre quando aveva solo 18 anni e da quel giorno dorme tre ore a notte: trascorre le ore buie a stirare, cantare e leggere. Ma nonostante tutto si sveglia sempre piena di energia. Al suo fianco c’è sempre stato e c’è ancora il marito Osvaldo Paterlini. La loro lunga unione ha stupito anche Sandra Milo: “Ma scusami tu sei stata con un solo uomo tutta la vita?”, ha chiesto all’amica. “Stavo bene così, non volevo preoccupazioni e sotterfugi: avere un amante è una bella gatta da pelare. Avevo la fortuna di girare sempre con mio marito ed ero serena perché avevo mia suocera e mia mamma a casa che mi aiutavano con i bambini, avere una famiglia è un sacrificio, ma ti rende sempre felice e sorridente”. Alla fine del 2020 entrambi hanno preso il Covid e ora per motivi di salute Osvaldo non può più accompagnare in giro la moglie: “C’è mio figlio ma non è la stessa cosa”.

LEGGI ANCHE:

Osvaldo, Otis, Omar: marito, figli Orietta Berti/ La tradizione a cui sono più legatiOrietta Berti/ "Adesso piaccio ai figli dei miei fan! Al Grande Fratello VIP..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA