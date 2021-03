Orietta Berti, Sophia Loren:”voglio la tua canzone nel sequel del film”/ “Che onore!” ma è uno scherzo

Chi segue il programma radio “Tutti pazzi per RDS” al mattino sa bene che Rossella Brescia è ormai lanciatissima come imitatrice e sono molte le volte in cui ci si trova a ridere per i suoi siparietti. Questa volta a finirci di mezzo è stata proprio Orietta Berti, vera protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo 2021 e non tanto per la sua canzone quanto per tutto quello che è riuscita a combinare in pochi giorni. Ma cosa è successo di preciso? La prima telefonata è arrivata dal suo finto assistente e poi ecco arrivare la finta Loren che Orietta Berti accoglie subito commossa ed emozionate: “Sophia, signora, che onore mi fa” mentre Rossella Brescia rincara la dose: “Ma quanto si’ bella Orietta. Sei stata brava, una stella. Ti ho chiamato per farti i complimenti, perché sei stata splendida. Con Edoardo stiamo facendo il sequel del film che è andato su Netflix. Siccome hai fatto questa canzone che mi è entrata nel cuore, ha anche delle note napoletane, se sei d’accordo volevo usarla come colonna sonora”.

Orietta Berti come Laura Pausini, Rossella Brescia si finge Sofia Loren e la chiama…

Proprio questo è il succo dello scherzo ovvero scegliere la canzone di Orietta Berti per il sequel del film Netflix, lo stesso che ha permesso a Laura Pausini di ottenere la vittoria ai Golden Globes all’inizio del mese. Come si può rifiutare una proposta del genere: “Sarebbe un onore grande per me e inaspettato. La canzone l’ha fatta un napoletano”. Sì, gliene canta un pezzo al telefono, ma si ferma dopo la prima frase perché non ricorda le parole per via della stanchezza. Alla fine la Loren le dice che darà il suo numero alla produzione per farla chiamare e lei non può fare altro che ringraziare non prima di averle raccontato alcuni dietro le quinte della sua partecipazione a Sanremo 2021.



