Orietta Berti, tumore al seno/ “Mia madre è morta per questa malattia”

Orietta Berti: la madre Olga morta per un tumore al seno

Lo scorso anno Orietta Berti è stata scelta, insieme a Carolyn Smith, come testimonial per invitare le donne a fare prevenzione contro il tumore al seno. La cantante ha conosciuto la malattia da vicino (anche la mamma Olga ne è stata colpita): “Sono sempre stata abituata a fare controlli, mia madre è morta per un tumore al seno, però io dico alle persone giovani di fare la prevenzione, non devono mai stancarsi di curare il proprio corpo”, ha detto Orietta Orietta Berti nel corso della conferenza stampa del progetto “La prevenzione viaggia in treno” promosso da IncontraDonna Onlus. Nel 2020 la cantante ha contratto il Covid e per molto tempi ha avuto strascichi della malattia: “Dolori fortissimi alla schiena: ‘Che succede?’, pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andar via. Me lo auguro. Le fitte arrivano all’improvviso e mi costringono a sedermi e ad aspettare che passino”, ha raccontato a Il mattino.

GF Vip, Orietta Berti confessa "ho 90 parrucche!"/ Web in tilt: "Ma in che senso?"

Orietta Berti: il dolore per la nipote scomparsa a 17 anni

Mamma Olga è morta per un tumore al seno, ma Orietta Berti ha perso una nipote, giovanissima, per un tumore al pancreas: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio. Ma se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo”, ha raccontato al Corriere della Sera. La cantante che nella sua vita ha conosciuto più volte la malattia, ha mandato un messaggio di sostegno a Fedez quando a inizio anno ha scoperto di avere un tumore: “Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure. Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione. È un ragazzo eccezionale una persona per bene, buona, un bravissimo papà e con Chiara hanno una famiglia meravigliosa. Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza. Si meritano ogni bene”, ha scritto su Instagram.

