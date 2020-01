ORIETTA BERTI/ “Una donna deve saper conquistare il suo uomo” (Da noi a ruota libera)

I successi di Orietta Berti sono più che conosciuti e ancora oggi viene ricordata per la sua voce, oltre che per le hit che le hanno permesso di entrare nel panorama musicale italiano. L’interprete di Finchè la barca va ha rivelato alcuni anni fa a Barbara d’Urso di vivere con una pensione di soli 900 euro, a causa di tanti contribuiti che non le sono mai stati versati. “Per fortuna ho lavorato molto e ho messo da parte tanto. Adesso non canto solo per bisogno, ma perchè mi piace ancora. Inoltre sono una persona semplice, non faccio spese folli”, ha dichiarato. Oggi, domenica 26 gennaio 2020, Orietta Berti sarà ospite di Da noi a ruota libera su Rai 1 e forse parlerà in modo più approfondito della sua vita privata, di cui non la si sente parlare spesso. La Orietta Berti si è sposata nel ’67 con Osvaldo Paterlini, subito dopo la prima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo con il brano Io ti darò di più. Negli anni successivi hanno avuto due figli, Otis e Omar, che a volte vediamo al fianco dell’Usignolo di Cavriago. Anche se l’amore per Osvaldo l’ha accompagnata per tutta la vita, Orietta ha rivelato nel 2008 di aver vissuto un momento drammatico a causa di una brutta malattia che ha colpito il marito: “A settembre mio marito dovrà operarsi per la quinta volta per una malattia agli occhi: per ora vede delle ombre”, ha detto a Diva e Donna in quel periodo, prima che tutto si risolvesse per il meglio.

ORIETTA BERTI ECCO COME HA CONQUISTATO IL MARITO OSVALDO PARTERLINI

Orietta Berti continua a trovarsi sulla cresta dell’onda, ormai uno dei volti più apprezzati della tv italiana. La sua recente partecipazione a Il Cantante Mascherato nelle vesti dell’Unicorno è stata solo una parentesi di tanti altri appuntamenti suil piccolo schermo. La cantante non ha mai risparmiato rivelazioni sul proprio passato, ma spesso si è concentrata più che altro sulla musica, che ancora oggi rappresenta la sua grande passione. “La prima volta che è venuto Osvaldo, che poi sarebbe diventato mio marito, a casa, gli ho preparato il caffè napoletano e ci ho messo dentro un cioccolatino sciolto. Lui non lo aveva mai assaggiato”, ha svelato tempo fa a All Music Italia. “Anche dalle mie parti si mangia molto bene ed una donna deve sapere conquistare il suo uomo anche con gli alimenti”, ha aggiunto confermando di aver preso per la gola l’uomo della sua vita. L’anno scorso a Vieni da me, la Berti invece ha parlato della morte del padre, avvenuta quando aveva solo 16 anni. “Devo ammettere che io da quella notte non dormo più di due ore. E’ stato un vero trauma per me”, ha detto ripensando all’incidente stradale che le ha portato via il genitore. Le emozioni sono aumentate anche quando ha ammesso di sentirsi in colpa per non aver dedidato tutto il tempo disponibile ai figli. “Avrei voluto cambiare lavoro perchè ti prende 24 ore, eppure ho avuto la fortuna di avere sempre accanto mio marito Osvaldo Paterlini ed ero serena perchè sapevo che erano in buone mani”, ha detto. Otis e Omar non sono cresciuti però solo con papà Osvaldo Paterlini, ma anche con entrambe le nonne. Quando le due donne sono decedute, ha aggiunto la cantante, i suoi figli hanno pianto come se avessero perso due mamme.

