Origone, giornalista manganellato a Genova/ Scontri Casapound-Polizia “potevo morire”

Scontri durissimi e accesi ieri a Genova per un comizio di Casapound in vista delle Elezioni Europee, e a farne le spese è stato anche un giornalista di Repubblica, Stefano Origone, finito dentro gli scontri e manganellato dalle forze di polizia nella ressa creatasi per la contromanifestazione degli antagonisti antifascisti. Cariche e lancio di fumogeni sono stati lanciati in risposta ai tentativi di sfondare la zona rossa posta a difesa di Piazza Marsala, dove era in programma il comizio dell’ultradestra italiana. Gli scontri avvenuti a più riprese in diverse parti della città hanno visto antagonisti e centri sociali, Casapound e polizia: ma sono cittadini e cronisti quelli che pagano i conti più salati, con questa mattina la stessa Polizia di Stato che ha chiesto ufficialmente scusa per le manganellata rivolte a persone che non c’entravano nulla con gli scontri. «Ho pensato di morire, non mi vergogno di dirlo. Non smettevano più di picchiarmi, vedo ancora quegli anfibi neri, che mi passavano davanti al volto e, nella testa, mi rimbomba ancora il rumore sordo delle manganellate. Su tutto il mio corpo, che cercavo di proteggere, rannicchiato in posizione fetale, scaricavano una rabbia che non ho mai incontrato prima, che non avevo mai sentito così efferata in trent’anni di professione, sempre sulla strada», racconta Origone oggi su Repubblica in una testimonianza choc di quelle ore passati ieri sera a Genova.

ORIGONE PICCHIATO A GENOVA: “PENSAVO DI MORIRE”

Nel triste specchio di un passato che ritorna, dal G8 ai black block fino alla Scuola Diaz, la città ligure ha vissuto ancora ore di panico per gli scontri tra destra e sinistra con in mezzo la Polizia: «ero in una buona posizione, per osservare i contatti tra a polizia e i manifestanti, c’erano già state cariche, ma mi sentivo tranquillo, proprio perchè alle spalle avevo la via di fuga. E poco prima la polizia era anche arretrata. Poi non so cosa sia scattato, non ricordo l’innesco della follia. Mi hanno detto poi che i poliziotti hanno visto un ragazzo vestito di nero e hanno lanciato la carica. So che mi sono arrivati addosso, intorno a me non c’era quasi nessuno, ero in un punto defilato», racconta ancora Origone nei minimi dettagli degli scontri e manganellate subite per diversi secondi che sembrano però ore infinite, per il dolore e per l’assurdità della vicenda: «Mi sono coperto la testa con le mani nude. A un certo punto mi sono accorto che il mio corpo non resisteva più, che non riuscivo neppure più a proteggermi. Lì ho avuto paura di morire. A un certo punto è arrivato un poliziotto, Giampiero Bove, che conosco da molto tempo: si è buttato sul mio corpo, con il casco: “Fermatevi, fermatevi, cosa state facendo, è un giornalista, fermatevi”, ha gridato. Mi ha salvato». Costole e dita fratturate, impronte degli anfibi polizia sulla schiena e segni in tutto il corpo, testa compresa: «non ho mai pensato che potesse succedermi una cosa del genere», conclude Origone su Repubblica questa mattina.

