Orlando Puoti, La Pupa e il Secchione/ Il Principe Azzurro e la lotta alla droga

Chi è Orlando Puoti ?

Nella scorsa puntata de “La Pupa e il Secchione” Orlando Puoti sembrava sul punto di voler lasciare il programma, dopo aver saputo che la sua showgirl Laura Comaschi stava meditando di cambiare compagno. La showgirl ha però negato per la gioia incontenibile del concorrente. Nato a Gricignano di Aversa il 19 settembre 1979, Orlando Puoti, detto anche Dino ha un forte legame con sua madre e lo ha dichiarato anche nel video di presentazione de La Pupa e il secchione Show. Infatti, ha 42 anni ed è ancora single (anche vergine), poiché non è riuscito ad incontrare la donna della sua vita, che dovrà essere come sua mamma. La donna in questione è molto presente nel suo quotidiano: prepara la colazione al mattino, lo accompagna a lavoro e lo va a riprendere per cena. Orlando inoltre è stato un vero studente modello, poiché possiede quattro diplomi e due lauree. Si è iscritto alla facoltà di Scienze Turistiche e ha conseguito un master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi. Lavora come amministratore scolastico e animatore, perché ha sempre avuto la passione di intrattenere le persone.

Orlando Puoti e il suo impegno nel sociale

Orlando Puoti ha fatto il suo debutto in televisione, riscuotendo un grande successo, nel 2019 nel salottino di Avanti un altro, il game show di Canale 5, con il ruolo di Principe Azzurro. Tre anni dopo lo ritroviamo sul piccolo schermo nel ruolo di “secchione” in La pupa e il secchione, lo show di Barbara D’Urso. Orlando Puoti è anche molto attivo nel sociale. In particolare, si occupa spesso del problema della droga tra i giovani, tema di cui si è fatto portavoce in un film intitolato Noi, oltre il tramonto. Ha poi preso parte ad altre produzioni cinematografiche quali Vittima della mia libertà e Disinganno. Ha una sua pagina Instagram dove posta principalmente foto di lui mascherato e video divertenti.orlan

