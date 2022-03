Sonia Bruganelli vs Barbara D’Urso / “La pupa e il secchione? Tentativo non riuscito”

La pupa e il secchione divide l’occhio pubblico: Sonia Bruganelli commenta dopo il Grande fratello vip 6

Lo scorso 15 marzo 2022, su Italia 1, ha aperto i battenti La pupa e il secchione 2022 sotto la conduzione di Barbara D’Urso, un prodotto tv che divide l’occhio pubblico e -tra i suoi detrattori- particolarmente critica si dice Sonia Bruganelli. Alla terza puntata -secondo i dati di ascolti tv registrati da Tv blog- il format ha registrato un calo di audience rispetto alle prime due puntate, attestandosi a quota 8,2% di share. Un dato che fa esultare in rete Andrea Pucci, ormai ex conduttore de La pupa e il secchione, e che unitamente alle critiche generali che piombano sul format di pupe e secchioni di Barbara D’Urso, fa parecchio rumore mediatico. E l’affondo di Sonia Bruganelli ai danni di Barbara D’Urso si registra con l’opinionista tv che replica ad una fanpage della campana che ritiene poco elegante da parte della consorte di Paolo Bonolis la tendenza assunta nel battere like alle critiche social circolanti su Carmelita, rispetto al suo nuovo debutto al timone de La pupa e il secchione 2022.

Andrea Pucci attacca Barbara D'Urso ed esulta per flop ascolti de La pupa e il secchione/ "Sto godendo"

Sonia Bruganelli contro la tv di Barbara D’Urso: c’entra La pupa e il secchione, il caso extra Gf vip 6

“Lasciatemi dire che i like di @SBruganelli a dei tweet contro Barbara d’Urso sono terribilmente di cattivo gusto”, è la frecciatina lanciata a Sonia Bruganelli da Caffeuccio stan account, a difesa di Barbara D’Urso. Un messaggio a cui Lady Bonolis replica stizzita e critica su Carmelita, con l’inconfondibile savoir faire pungente, che tanto la contraddistingue: “Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse , lo posso pensare o è LESA MAESTÀ???”.

La Pupa e il Secchione Show 2022, 3a puntata/ Eliminati, diretta: fuori Vera Miales!

Curioso è che l’affondo dai danni di Barbara D’Urso e La pupa e il secchione 2022 giunga dopo il ruolo che Lady Bonolis ha coperto di opinionista al Grande fratello vip 6, dove- tra gli altri concorrenti- vi è era arruolata nel cast Soleil Sorge, attuale giudice del format condotto dalla rivale campana, a cui Sonia Bruganelli ha riservato diversi elogi e trattamenti favorevoli nel gioco dei vipponi, come l’immunità dalle nomination. Che l’affondo social di Sonia Bruganelli voglia, quindi, essere anche una critica mossa anche contro l’italo-americana, Soleil?













© RIPRODUZIONE RISERVATA