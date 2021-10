Ornella Boccafoschi è diventata mamma/”Federico è nato in anticipo”

Ornella Boccafoschi è diventata mamma. In un post sui social, Ornella ha condiviso la sua emozione: “Domenica 3 ottobre 2021 alle 22.27 è nato Federico. Con due settimane di anticipo è arrivato già dritto ai nostri cuori. Mercoledì mattina papà Francesco ci ha portati a casa e Matilde è esplosa di felicità per te. Sono sicura che sarete inseparabili”. Poi Ornella ha voluto ringraziare la sua amica artigiana Cettina che per l’occasione ha realizzato una decorazione in legno: “Un grazie di cuore per aver realizzato questo capolavoro d’artigianato alla nostra Cettina, amica di mille avventure, angelo custode e mani di fata dalle idee bellissime”.

Un annuncio che spezza anche il sogno dei fan del programma “Ballando con le stelle” di rivederla in pista. Ornella Boccafoschi aveva già espresso i suoi dubbi qualche settimana fa ipotizzando che non avrebbe preso parte al talent: “Credo che partorirò proprio il 16 ottobre, se non mi sorprende prima”. Ornella inoltre ha scoperto di essere incinta a febbraio 2021 in maniera del tutto inaspettata, perché aveva avuto difficoltà nel concepimento prima di avere la sua prima figlia. Come ha fatto per Matilde, la ballerina ha voluto conservare le cellule staminali.

Ornella Boccafoschi non si è vaccinata. Durante una puntata del programma “Storie italiane” condotto da Eleonora Daniele, la ballerina ha rivelato di essere stata consigliata dal suo medico: “Il mio medico mi ha consigliato di aspettare, non sapendo che effetti avrebbe potuto avere il vaccino sul bambino”. Eleonora Daniele è rimasta perplessa però di fronte a questa affermazione: “Mi sembra assurdo ma ora ne parliamo con i nostri ospiti”. Ornella Boccafoschi ha però prontamente replicato: “Lo farò appena partorirò”. Per annunciare ai fan l’arrivo di Federico, Ornella aveva condiviso la foto di un paio di scarpette da neonato. La didascalia recitava: “Fagottino in arrivo”. Ornella Boccafoschi non scenderà in pista ma continuerà a seguire il programma da casa. Ha infatti fatto i complimenti a Milly Carlucci per la scelta del cast dicendo che a suo avviso sarà un successo.

